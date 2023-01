A vártnál mélyebb lesz a recesszió a brit gazdaságban

Londoni pénzügyi elemzők friss előrejelzése szerint a vártnál mélyebb recesszióra kell számítani az idén a brit gazdaságban.

Az EY globális pénzügyi tanácsadó cég ITEM Club nevű londoni gazdasági kutatóintézetének hétfőn ismertetett, felülvizsgált téli prognózisa azt valószínűsíti, hogy Nagy-Britanniában – az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaságban – 2023 egészében 0,7 százalékkal csökken a hazai össztermék (GDP), azzal együtt is, hogy a cég az év második felétől már növekedésre számít.

Az idei év egészére adott új becslés jelentősen gyengébb az eddiginél, a ház ugyanis előző, őszi előrejelzésében még 0,3 százalékos brit GDP-visszaesést jósolt az idei évre.

Az EY londoni elemzői hétfői tanulmányukban kiemelik: a 2009-es globális pénzügyi válság óta az idén fordul elő először, hogy egy teljes naptári évre vetítve csökken a brit hazai össztermék.

A ház közölte, hogy a szigorodó költségvetési politika és az üzleti szektor beruházásainak visszaesése miatt 2024-re szóló előrejelzését is rontotta: az EY új prognózisa jövőre 1,9 százalékos GDP-növekedéssel számol a brit gazdaságban az előző becslésben szereplő 2,4 százalékos bővülés helyett.

A cég a 2025-re szóló brit növekedési előrejelzést 2,2 százalékra módosította az eddig érvényben tartott 2,3 százalékról. Az EY londoni elemzőinek becslése szerint tavaly 4,1 százalékkal nőhetett a brit gazdaság teljesítménye.

A ház szerint a vártnál jobb tavaly novemberi adatok kérdésessé teszik, hogy a recesszió már 2022-ben elkezdődött-e, de a kilátásokat terhelő tényezők miatt valószínű, hogy a brit hazai össztermék az idei év első felében csökken.

A brit statisztikai hivatal (ONS) friss adatai szerint novemberben az előző havinál sokkal lassabban, 0,1 százalékkal emelkedett a brit hazai össztermék értéke havi összevetésben.

Ez a minimális novemberi növekedés is meglepte a piacot, mert az előrejelzések 0,2 százalékos visszaesést valószínűsítettek arra a hónapra. Más londoni elemzőműhelyek is azzal számolnak azonban, hogy a brit gazdaság a váratlan novemberi növekedés ellenére nem kerüli el a recessziót.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági-üzleti elemzőcég, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) friss előrejelzése szerint továbbra is lehetséges, hogy a tavalyi utolsó negyedévben csökkent a brit GDP-érték, és így a brit gazdaság már recesszióban van, tekintettel arra, hogy 2022 harmadik negyedévében reálértéken számolva 0,3 százalékkal csökkent a hazai össztermék.

Az általánosan elfogadott technikai meghatározás alapján egy adott gazdaság akkor kerül recesszióba, ha a GDP-érték két egymást követő negyedévben visszaesik.

A CEBR közölte: a meglepetésszerű novemberi adat ellenére is fenntartja azt a prognózisát, hogy a brit gazdaság a tavalyi harmadik és az idei második negyedév közötti időszakot recesszióban tölti.

A cég londoni elemzői ennek alapján továbbra is azzal számolnak, hogy a brit hazai össztermék 2023 egészére vetítve 1,6 százalékkal csökken.

A CEBR előrejelzése így sokkal borúlátóbb, mint az EY hétfőn ismertetett, lefelé módosított prognózisa.(MTI)