A világbajnok közösségi adománygyűjtő a fiatalokra fókuszál

A GoFundMe azt állítja, hogy a közösségi média felszabadíthatja a Z generáció adományozói hajlandóságát. A fiatalabb generációkat célzó törekvés jegyében, új eszközei ezért megkönnyítik a különféle projektek online platformokon keresztüli terjesztését.

A Magyarországon is egyre népszerűbb közösségi finanszírozási – crowdfunding -, legnagyobb platformja arra törekszik, hogy elérje a digitális bennszülötteket azokon az online felületeken, ahol ők aktívan jelen vannak. Az oldal célja, hogy egyszerűsítse és vonzóbbá tegye az adományozás élményét, így ösztönözve a fiatalabb generációt a jótékonykodásra. Emellett összekapcsolja a hagyományos nonprofit szervezeteket egy olyan demográfiai csoporttal, amely előnyben részesíti a közvetlen, személyes hozzájárulásokat az intézményeken keresztüli adományozással szemben.

Az ősz folyamán bevezetett új funkciók között találhatók a videojáték-streamerek számára elérhető adománygyűjtő widgetek, a felhasználók jótékonysági érdeklődését hangsúlyozó személyre szabott profilok, valamint az Instagrammal integrált adományozási gomb, amely még egyszerűbbé teszi a jótékonykodást a közösségi média platformokon.

„Nagyon fontos szerepet játszunk abban, hogy segítsünk az embereknek segítséget kérni és segítséget nyújtani a világban” – mondta Tim Cadogan, a GoFundMe vezérigazgatója az Associated Pressnek. „Biztosítani akarjuk, hogy az emberek ezt (a lehetőséget) magukkal tudják vinni, kommunikálni és kifejezni azokon a helyeken, ahol időt töltenek”.

A termékek a vállalat azon felismerését tükrözik, hogy a Z generáció szokásai miatt a közösségi média egy kiaknázatlan lehetőség a jótékonysági adománygyűjtésre. A GoFundMe által idén nyáron végzett felmérés szerint a 12-27 év közötti Z generációs válaszadók lényegesen nagyobb valószínűséggel osztanak meg rendszeresen különböző ügyeket vagy adománygyűjtéseket a közösségi média fiókjaikon, mint az idősebb generációk. A válaszadók fele heti rendszerességgel teszi ezt, és 41%-uk állította, hogy egy közösségi média bejegyzés hatására kezdett el egy ügyet kutatni vagy támogatni.

A GoFundMe lehetőséget biztosít a felhasználóknak, hogy online adománygyűjtő oldalakat hozzanak létre, ahol mind saját ismerőseik, mind segítőkész idegenek közös adományaikkal járulhatnak hozzá nagyobb költségek fedezéséhez. Az emberek gyakran fordulnak a platformhoz alapvető szükségletek, mint például lakbér, vagy váratlan vészhelyzetek, például orvosi beavatkozások finanszírozásához. A vállalat 2,9%-os tranzakciós díjat és adományonként 30 centet számít fel.

Bár nem az egyetlen szereplő a piacon, a GoFundMe, amely 2010 óta működik, mára 30 milliárd dollárral a legnagyobb közösségi finanszírozási platformmá vált. Az utóbbi időben igyekszik még jobban megerősíteni jelenlétét a jótékonysági szektorban, amit a nonprofit szervezeteket támogató adománygyűjtő platform, a Classy 2022-es felvásárlása is jelzett.

Ez a lépés a GoFundMe számára egy új piacra való belépést jelent, amelyet eddig a Tiltify uralt. Ez a platform lehetővé teszi a virtuális élő adománygyűjtéseket. A GoFundMe most mutatta be a videókban használható adománygyűjtő widgetjeit, amelyeket élő közvetítők, például a Twitch és az Instagram Live felhasználói használhatnak. A nézők QR-kód segítségével érhetik el az adományozó oldalt, és egy nyomkövető mutatja a kampány előrehaladását a kitűzött cél felé.

Ez a fejlesztés egyúttal a GoFundMe azon törekvésének folytatása, hogy ne csak a mindennapi szervezők, hanem a nonprofit partnerek igényeit is jobban kiszolgálja. Október 31-én indul az Instagrammal közös Meta-partnerség, amely az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság, Írország és Ausztrália szervezői számára lesz elérhető. A GoFundMe zökkenőmentes adománygyűjtési integrációt ígér az Instagram Stories felületén, kiemelve a kampányokat egy „csiszolt megjelenéssel”, hogy könnyebben felhívják magukra a figyelmet.

A nonprofit szervezetek az Instagramon keresztül adakozó támogatók adatait is felhasználhatják, hogy tovább erősítsék az adományozói kapcsolatokat. Ahogy a vállalat szóvivője megjegyezte: „Ugyanilyen fontos számunkra, hogy támogassuk azokat a nonprofit szervezeteket, amelyek jelentős, mélyreható, strukturális problémák megoldásán dolgoznak.”

A GoFundMe a felhasználói profilok fejlesztését is tervezi. November 13-tól magánszemélyek és szervezetek testreszabhatják profiljaikat, több információt megadva adományozási tevékenységükről. Ezek a személyre szabható oldalak akár privátak is lehetnek, de a cél az, hogy a felhasználók nyilvános jótékonysági nyilatkozataikkal másokat is adakozásra ösztönözzenek. A szervezők egy adománygyűjtést vagy nonprofit szervezetet rögzíthetnek az oldalukra, és rövid leírással elmondhatják, miért fontos számukra az adott ügy. Az egyedi linkek segítségével nyomon követhető a kampány kollektív hatása, emlékeztetve arra, hogy hányan támogatták az ügyet az adott profilról.

Cadogan szerint, ha a LinkedIn az a felület, ahol az emberek szakmai életüket mutatják meg, akkor a GoFundMe profilok azt az oldalukat hivatottak bemutatni, ahol „azt tükrözik, hogy milyen jó dolgokat tesznek a világban.” Hozzátette: „Reméljük, hogy idővel a GoFundMe profilok lesznek az interneten az a hely, ahol az emberek kifejezik önzetlen oldalukat.”

Shannon Farley, a Fast Forward ügyvezető igazgatója szerint a fiatalokat célzó nonprofit szervezeteknek ott kell jelen lenniük, ahol a fiatalok közösséget találnak. Farley, aki korábban egy fiatal filantrópokból álló online közösséget vezetett, ma nonprofit szervezeteket segít abban, hogy szoftverek segítségével növeljék hatásukat. Véleménye szerint az online platformok „valódi lehetőséget” kínálnak a digitálisan működő nonprofit szervezetek számára, ugyanakkor egy hagyományos, fizikailag működő szervezet számára sokkal nehezebb ezen a téren érvényesülni.

„A közösségi média az a hely, ahol a fiatalok és a fiatal adományozók élik mindennapjaikat” – mondta Farley. „Ha nem mész oda, ahol ők minden nap jelen vannak, akkor egy egész csoportot hagysz ki, akik támogathatnák az ügyedet.”