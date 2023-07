Áfaemelés jön Törökországban a 40 százalékos inflációra

A 40 százalék körüli infláció megterheli az emberek vásárlóerejét Törökországban. Az államnak azonban pénzre van szüksége a földrengés utáni újjáépítéshez, ezért röviddel a választások után a lakosságra és a vállalkozásokra támaszkodva megemeli az áfát.

A hivatalos közlönyben megjelent bejelentés szerint az áruk és szolgáltatások általános forgalmi adója 18-ról 20 százalékra emelkedik Törökországban. Az olyan alapvető termékek esetében, mint a vécépapír, a mosószer és a pelenka, az adókulcs azonnali hatállyal nyolcról tíz százalékra emelkedik – számolt be a Spiegel.

A dél-törökországi földrengéseknek több mint 50 ezer halálos áldozata volt. Több millióan maradtak hajléktalanok. Üzleti szövetségek, közgazdászok és a kormány több mint 100 milliárd dolláros újjáépítési költségről beszélt. A kormány több mint 600 ezer ház építését ígérte a hajléktalanok számára.

Ugyanakkor a török fogyasztók már most is szenvednek a magas inflációtól, amely leszorítja vásárlóerejüket. Júniusban az inflációs ráta 38,21 százalékra csökkent a májusi 39,59 százalékról. A központi bank öt százalékos inflációs céljától azonban még nagyon messze van. A legnagyobb árfelhajtó tényezők közé tartoznak az élelmiszerek és az alkoholmentes italok, amelyek csaknem 54 százalékkal kerülnek többe, mint 2022 júniusában. Az áfaemelések most valószínűleg további terhet rónak a lakosságra.

A török kormány az újjáépítést a magasabb társasági adóból is akarja finanszírozni. Ez abból a törvényjavaslatból következik, amelyet Erdoğan kormányzó pártja a héten nyújtott be a parlamentnek. A törvényjavaslat egyebek mellett azt javasolja, hogy a társasági adót a jelenlegi 20-ról 25 százalékra emeljék. A bankok és pénzintézetek esetében a jelenlegi 25-ről 30 százalékra emelkedne. A külkereskedelem ösztönzése érdekében öt százalékpontos kedvezményt terveznek a vállalatok exportbevételeire.

Erdoğan más határozatokat is aláírt, köztük a banki biztosítás és a fogyasztói hitelek után fizetendő tranzakciós adó tízről 15 százalékra emelését. A külföldről behozott mobiltelefonok regisztrációs díját 6091-ről 20 ezer lírára (703 euró) emelik – tette hozzá a hivatalos közlöny.