Amerika. A szupergazdagok nem, vagy alig fizetnek adót

Volt olyan év, amikor az amerikai szupergazdagok közül egyesek – köztük Jeff Bezos, az Amazon alapítója, Elon Musk, a Tesla alapítója, Michael Bloomberg volt New York-i polgármester, vagy Carl Icahn és Soros György milliárdos befektetők – nem fizettek jövedelemadót – adta hírül a ProPublica nevű amerikai oknyomozó portál.

Az internetes oldal az amerikai adóhivatal (IRS) elmúlt 15 év adataihoz jutott hozzá, amelyek tartalmazzák a leggazdagabb amerikaiak ezreinek adóbevallásait is. A portál névtelen forrásból kapta az információkat és kiemelte, hogy nem is ismeri a forrás kilétét és nem kérte a kapott információkat.

“Az IRS nyilvántartásai azt mutatják, hogy a leggazdagabbak – tökéletesen legálisan – fizethetnek olyan kevés jövedelemadót, amely csak a töredéke azoknak a százmillióknak, ha nem milliárdoknak, amellyel a vagyonuk nő évente” – fogalmazott a ProPublica.

“Tökéletes legális adózási stratégiák” alkalmazásával képesek a nullára, vagy ahhoz közeli szintre csökkenteni az adóterhüket – tette hozzá a portál.

Jesse Eisinger, a ProPublica egyik szerkesztője egy szerdai rádiós interjúban úgy fogalmazott: “teljesen megdöbbentünk, hogy akár zéró adót is fizethetsz, ha multimilliárdos vagy“. Hozzátette, hogy a szupergazdagok teljesen jogszerűen csökkenthetik a befizetendő jövedelemadójukat.

Az oknyomozó portál, felhasználva a Forbes magazin által gyűjtött adatokat is, megállapította, hogy a 25 leggazdagabb amerikai vagyona 2014 és 2018 között összesen 401 milliárd dollárral nőtt, és ebben az időszakban ugyanez a 25 ember összesen csak 13,6 milliárd dollár jövedelemadót fizetett be.

A beszámoló szerint Jeff Bezos – akit a Forbes jelenleg a világ leggazdagabb embereként tart számon – 2007-ben és 2011-ben nem fizetett jövedelemadót. 2014 és 2018 között az üzletember 4,22 milliárd dolláros jövedelemről számolt be, és 973 millió dollár adót fizetett. Vagyona mindeközben 99 milliárd dollárral nőtt.

Elon Musk, aki jelenleg a világ második leggazdagabb embere, 2018-ban nem fizetett jövedelemadót. A Tesla alapítója 2014 és 2018 között összesen 1,52 milliárd dollár jövedelmet vallott be és 455 millió dollár adót fizetett be. Vagyona ebben az időszakban 13,9 milliárd dollárral nőtt – áll a portál jelentésében.

A ProPublica beszámolója szerint “Bezos személyi és vállalati képviselői is visszautasították az üggyel kapcsolatos kérdéseket“. Musk szintén nem válaszolt a portál megkeresésére. A jelentésükben szereplő többi milliárdostól pedig azt a választ kapták, hogy befizették az összes kötelező adót.

A portál által említett milliárdosok között szerepel Soros György magyar származású amerikai üzletember is, aki a beszámoló szerint az elmúlt években minimális mértékű jövedelemadót fizetett. Soros közleményben reagált a ProPublica megkeresésére, és kijelentette, hogy néhány éve a beruházásai veszteségei miatt nem kell jövedelemadót fizetnie. Írásában kiemelte, hogy régóta támogatja azt a törekvést, miszerint az Egyesült Államok leggazdagabb embereinek több adót kellene fizetniük.

Joe Biden amerikai elnök már elnöki kampánya során is számos javaslatot tett a vállalkozások és a magas jövedelemmel rendelkező amerikaiak adójának emelésére. Ilyen volt például a társasági adó mértékének 21-ről 28 százalékra emelése, illetve a legmagasabb keresetűek egyéni adókulcsának 37-ről 39,6 százalékra emelése. Az elnök március közepén jelentette be, hogy adóemelésre számíthatnak azok a gazdagabb amerikaiak, akik többet keresnek évi 400 ezer dollárnál.

Biden az ABC News adásában akkor úgy fogalmazott: az érintettek “kisebb vagy jelentősebb” adóemelésre számíthatnak.

A szenátus pénzügyi bizottságának meghallgatásán Ron Wyden, Oregon állam demokrata szenátora, aki egyben a bizottság elnöke is, azt mondta: a ProPublica jelentése megállapította, hogy “az ország leggazdagabbjai, akik a világjárvány idején hatalmas haszonra tettek szert, nem fizették be (az adójuk) méltányos részét“. Wyden ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az IRS-nek vizsgálatot kell indítania azzal kapcsolatban, hogy az adatok hogyan kerülhettek nyilvánosságra.

Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője közölte: “bizalmas kormányzati információk bárminemű felhatalmazás nélküli nyilvánosságra hozatala törvénytelen“.