Amerikai zéró tolerancia az oltásmegtagadóknak

A CNN amerikai médiacsoport elbocsájtotta három alkalmazottját, mert a koronavírus ellen beoltatlanul érkeztek az irodai munkába. Erről a Reuters hírügynökség a CNN belső levelezése alapján számolt be

Több nagy amerikai cég járt el így az oltásmegtagadó beosztottakkal.

Az alkalmazottaknak címzett levelében Jeff Zucker, a hírtelevízió elnöke közölte: a cég zéró toleranciát hirdetett a be nem oltottság ellen, és megköveteli dolgozóitól, hogy beoltassák magukat, ha kollégákkal közösen dolgoznak akár irodában, akár terepen.

“Hónapok óta világosan tudattuk elvárásunkat, hogy ne legyen zűrzavar” – írta Zucker.

A CNN mindemellett az Egyesült Államokban lévő részlegeibe a dolgozók visszatérésének kezdetét szeptember 7-éről október közepére tolja el, és kötelezővé tette a maszk viselését Los Angeles-i, washingtoni és atlantai szerkesztőségeiben. A szigort a fertőzések újabb terjedése miatt rendelte el a cég.

Hogy melyik egységétől menesztette a három alkalmazottat a CNN, az nem derült ki a feljegyzésből.

A cég legtöbb irodájába egyébként szabad bejárásuk van alkalmazottaknak, amennyiben az összes szükséges oltást felvették.

Az Egyesült Államokban több vállalat szigorít járványmegelőzési politikáján. A United Airlines légitársaság vezetése pénteken bejelentette: biztonsági megfontolásból úgy döntött, hogy oltásra kötelezi mind a 67 ezer alkalmazottját. A dolgozóknak október végéig kell beadatniuk maguknak a vakcinákat. A cég becslése szerint pilótái 90, utaskísérőinek pedig 80 százaléka már be van oltva.

A légitársaság közölte azt is, hogy nem tervezi elvárni az utasoktól is a beoltottságot.

Korábban a Google, a Disney és az NFL (a legnagyobb amerikaifutball szövetség) szintén kötelezővé tette az oltakozást a munkatársainak. Joe Biden amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy a szövetségi kormányzat alkalmazottainak vagy be kell oltatniuk mgukat, vagy hetente vírustesztet kell végeztetniük.