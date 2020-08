Aranyéhség a piacon: bárhonnan – fogból, ékszerből, szemétből

Az arany unciánkénti ára átlépte a 2.000 dollárt. A bányászat nem képes lépést tartani a kereslettel. A világ aranyhiánnyal küzd. Nő az újrahasznosítás és a lakossági ékszerek jelentősége.

Az arany unciánkénti ára átlépte a 2008-as a gazdasági válság alatti történelmi csúcsot, a 2.034 dollárt. Ennek ellenére a bányák 15 százalékkal kevesebbet termeltek ki az ide év első hat hónapjában, mint a 2009-es rekord év azonos időszakában. Ennek oka, hogy a COVID-19 miatt sok bányában szünetelt a munka.

A készletek ráadásul egyre nehezebben hozzáférhetők, ezért mind költségesebb a bányászat, amely a természetet is súlyosan károsítja. Az arany nagykereskedői új források után néznek: a lakosság megunt ékszerei és a technikai eszközök szétbontása a két legfontosabb alternatívája a bányászatnak.

Új források

2019-ben az arany másodlagos forrásokból történő beszerzése 11 százalékkal, 1.304 tonnára növekedett. A piacra került teljes aranyállomány 27 százalékát tette ki. A legnagyobb része a kiskereskedőktől jött, akik a lakosságtól vették ékszer formájában. A kisebbik rész a hulladék újrahasznosításból: a számítógépekben, az okostelefonokban, a fogprotézisben és az autókban is van arany. A szemétbe került aranytartalmú dolgok lebontása sokkal olcsóbb és környezetbarátabb aranyforrás, mint a bányászat.

Aranyat a szemétből

Egy okostelefon ugyan csak néhány milligramm aranyat tartalmaz a korrózió elleni védelem okán, de 19 ezer szemétbe kerülő telefonnál ez már 270 grammot jelent, ami jelenleg 20 ezer dollárt ér.

A hulladékot újrahasznosítók bánatára az utóbbi években a gyártók az egekbe szökött aranyár miatt részben ezüsttel helyettesítik az aranyat, aminek csak 24 dollár unciája. Arany a számítógépekben, az autók elektronikájában és minden félvezető áramkörben is van. A gyártók az utóbbiakban is jelentősen, átlagosan 35 százalékkal csökkentették a felhasznált arany mennyiséget. Korábban a fogászatban is több aranyat használtak.

Egy szájból kikerülő, régi, arany alapú implantátum átlagosan 100 eurót ér! A fogtechnikusok azonban fokozatosan áttérnek az olcsóbb platina használatára. Ezért 2002 és 2019 között 67-ről 3,2 tonnára csökkent a fogászatban felhasznált arany mennyisége.

Az aranyművesek szinte már csak másodlagos forrásból származó nemesfémmel dolgoznak. Inkább szimbolikus, mint gyakorlati jelentősége volt, hogy a tokiói nyári olimpia aranyérmei szintén újrahasznosítás útján, 6 millió szemétbe került okostelefonból és 72 tonna leselejtezett számítógépből készültek. Összesen 32 kiló aranyat nyertek ki.

Az újrahasznosítás jelentőségének növekedéséével párhuzamosan javul a szemétből az aranyat kiszűrő berendezések minősége. Egyre kisebb mennyiségeket is képesek kimutatni.

Növekvő kereslet és kínálat

A COVID következtében kialakult brutális gazdasági válság miatt minden szakértő további áremelkedéssel számol. A növekvő keresletet nem ellensúlyozza, hogy a válság miatt megszoruló családok több arany fognak eladásra kínálni az aranykereskedőknek, mint az elmúlt években – áll a World Gold Council, az aranyipari szereplők legfontosabb lobbiszerveztének friss tanulmányában.