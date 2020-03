Az autókereskedésekben is megállt az élet – elkel az állami segítség

Állami segítséget kérnek, és az új autók számára előírt EU-s károsanyag kibocsátási szigorítás elhalasztásának hathatós támogatását szeretnék elérni a magyar kormánynál a hazai autókereskedők.

Az Európai Unióhoz fordul a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete. A magyar kormányon keresztül az Európai Unióhoz fordul az érdekvédelmi szervezet annak érdekében, hogy az autógyártókra 2020-tól vonatkozó, a kereskedők forgalmát is negatívan érintő károsanyag kibocsátási kvótákat egy évvel később vezessék be. Erdélyi Péter, az MGE elnöke szerint a hazai kereskedők rendkívül nehéz év elé néznek, ezért szükség lesz állami segítségre és a szigorítás elhalasztására is.

– Ezekben a napokban a nullához közelít az autószalonok forgalma – ad helyzetjelentést az MGE elnöke – aki szerint azért csalóka adat a forgalomba helyezési darabszám, mert az még a tavalyi megrendelések idei átadásához kötődik. Az új megrendelések száma a koronavírus hazai megjelenése után esett vissza drasztikusan, ami a piac döntő hányadát adó flottavásárlásokra is igaz: a cégek, állami intézmények is inkább a kivárásra rendezkedtek be, mert a bizonytalan jövőre nem akarnak vásárolni.

Pedig miközben a tavalyi év értékesítési rekordot hozott a 158.000 új személyautó és 26.000 kishaszongépjármű eladással, az MGE az idei esztendőre 155 ezerre becsülte a forgalomba álló új személyautók és 26 ezerre a kishaszon-gépjárművek számát. Erdélyi Péter szerint a mostani visszaesés hatására viszont még azt is nehéz megjósolni, hogy mekkora lesz a mínusz, mert ezt nagyban befolyásolja, hogy meddig tart a korona vírus gazdasági hatása és mennyi pénzük marad utána az embereknek és a közületeknek a vásárlásra.

– Az üres szalon nem márkaspecifikus, minden gyártó egyformán érzi a nehézségeket és az autókereskedelemben még az internetes kereskedelem sem jelenthet alternatívát, mert itt nem szokás online vásárolni. Ráadásul a legtöbb nagy autógyár leállította a termelést, vagyis ha helyreáll a rend, az új autókra onnantól is heteket, hónapokat kell majd várni. A forint rekord méretű gyengülése sem kedvez a szektornak, mert a márkaimportőrök ezt kénytelenek érvényesíteni az árazásban, ami – ha így marad -, az új autók drágulásához vezet majd.

Igaz lapunk úgy értesült, hogy akik az autószalonokat felkeresik, leginkább a nagycsaládosoknak járó kedvezményekről érdeklődnek, de a szakember szerint a piac méretéhez mérten ez a szegmens sem lendíthet sokat az üzletmeneten.

– A kedvezményre jogosultak száma ugyan nagyjából 200 ezer, de tavaly már így is minden előzetes várakozást felülmúlva, a kedvezményezettek több mint tíz százaléka megvette a kedvezménnyel megszerezhető autót, így az idén már biztos, hogy ennek csak a töredékével lehet számolni.

A szakember szerint a váratlanul és drámai módon beköszönt recesszió negatív hatása lehet az is, hogy középtávon a használta autó behozatalt is fellendítheti. Pedig ez 156 500 darabbal nagyjából már a stagnálás jeleit mutatta. Más kérdés, hogy ezekben a napokban még a használtautó piacról is riasztó hírek érkeznek. A szakember ugyanakkor megjegyezte: az MGE-nél tisztában vannak azzal, hogy az emberek nagyrésze nem engedheti meg magának az új autó vásárlást, de azt mindenképpen szeretnék elérni, hogy a vége legyen annak, hogy az országba érkező, többségében bizonytalan eredetű, rossz műszaki állapotú gépkocsik átlagéletkora meghaladja a 12 évet.

– Mivel a 2008-as pénzügyi válság már rendkívül sok áldozatot szedett a gépjárműpiacon, ahol akkor 70 százalékkal esett az eladás és jelentősen csökkent a kereskedők száma, miközben a 2008 után bezárt, vagy beolvadt kereskedések aránya az 50 százalékot közelítette. Ezért most azt várjuk a kormánytól, hogy más ágazatokhoz hasonlóan az gépjármű kereskedők számára is mentőövet dob, mert különben biztos, hogy ezt a drasztikus visszaesést, még az adott márkák támogatása mellett is csak a kevés tőkeerős kereskedő élheti túl.

Ami szavai szerint azért is káros lenne, mert ez az ágazat mintegy 40 ezer embernek ad munkát Magyarországon a kereskedelemben és a szervízekben.