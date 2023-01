Az Euro 7 bevezetése tönkreteheti az európai autógyártást

Az új uniós kibocsátási szabvány a tervek szerint szigorúbb szabályok és ellenőrzések elfogadására kötelezi a gyártókat. Az autógyárak azonban nem tartják ezt megvalósíthatónak, és “ellátási és termelési szűk keresztmetszetekre” figyelmeztetnek.

A német autólobbi veszélyben látja a járműgyártást az új Euro 7-es uniós kibocsátási norma miatt. Ha a szabvány a jelenlegi változatában lépne hatályba, “ellátási és termelési szűk keresztmetszetek alakulnának ki” – mondta Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség (VDA) elnöke a Spiegel beszámolója szerint. Az előírt idő alatt nem sikerült elegendő modellt kidolgozni és jóváhagyni az új követelmények teljesítéséhez – tette hozzá.

Az új kibocsátási irányelv 2025 júliusától vonatkozik a személygépkocsikra és a kisteherautókra, és előírja, hogy a járműveknek még szélsőséges körülmények között, például magas hőmérsékleten is be kell tartaniuk a vonatkozó szennyezőanyag-határértékeket. Ahhoz, hogy ezt bizonyítani lehessen, szélesebb körű mérésekre van szükség. Az autóipar már jó ideje figyelmeztetett arra, hogy a szigorúbb szabályozás drágítja az új járműveket. Különösen a kisautók gyártása válna veszteségessé. A VDA igazgatótanácsának szerdai ülése körül feszült volt a hangulat az iparágban. Az egyik autómárka vezetője arra figyelmeztetett, hogy nincs elegendő személyzet a szükséges tesztelési és jóváhagyási eljáráshoz. Hiányoznak a vizsgálati kapacitások, mind a hatóságoknál, mind a vállalatoknál. Az eredmény: a gyárak akár hónapokra is leállhatnak.

Az autólobbi “jó költség-haszon arányt” követel

Az autóipar néhány évvel ezelőtt már átélt egy hasonló forgatókönyvet a szigorúbb WLTP vizsgálati szabványra való átállás során. Abban az időben sok helyen leállították a termelést, egyes gyártóknak készletekre kellett termelniük, többek között azért is, mert nem sikerült időben az új szabályokhoz igazítaniuk járműveiket.

Annak érdekében, hogy ezúttal több idő álljon rendelkezésükre, Müller VDA-elnök lépcsőzetes bevezetési időpontokat szorgalmaz. Csak így biztosítható “a folyamatos termelés, a megfelelő foglalkoztatási garanciákkal és a járművek széles választékának rendelkezésre állásával“. A VDA emellett javasolja a nitrogén-oxid határértékek jelentős csökkentését, de az eddig alkalmazott úgynevezett vizsgálati peremfeltételek megtartásával.

A VDA elnöke szerint az autóipar szükséges beruházásainak a kibocsátás-csökkentésére kell irányulniuk, de “jó költség-haszon arányt” is kell biztosítaniuk. “Az általunk javasolt intézkedések valóban jelentős javulást fognak eredményezni az utak levegőminőségében” – ígéri Müller.

Az Euro 7-es normával az EU Bizottsága azt szeretné elérni, hogy a járművek valós vezetési körülmények között jelentősen környezetkímélőbbek legyenek. Az uniós javaslat a kipufogórendszerek, valamint a fékek és a gumiabroncsok kibocsátására vonatkozik, így az elektromos autók is a rendelet hatálya alá tartoznak. A környezetvédelmi szervezetek teljesen elégtelennek tartják a szabályozást. A Greenpeace szerint a belső égésű gépjárművek az Euro 7 ellenére továbbra is több légszennyező anyagot bocsátanak ki a levegőbe, mint amennyit az Egészségügyi Világszervezet javasol.