Az MNB után a bankok is elkezdték vagdosni a kamatokat

Az MNB májusban megindult kamatcsökkentésére máris reagáltak a bankok: kis lépésekkel, de többen is mérsékelték a személyi kölcsönök kamatait – derül ki a Bank360.hu összegzéséből. Ha a jegybank kitart, a hitelek is folyamatosan olcsóbbá válhatnak az elkövetkező hónapokban.

A Magyar Nemzeti Bank május 23-án jelentette be, hogy 18 százalékról 17 százalékra csökkenti az egynapos betéti tender irányadónak számító kamatát. Ezzel nagyon hosszú idő után elkezdődött a várva várt kamatvágás, ami jó esetben őszre a jegybanki alapkamat csökkentését is elhozhatja. A banki hitelfeltételeket meghatározó referenciakamatok szintje az irányadó kamat csökkentése után megindult lefelé. A 3 havi BUBOR hosszú idő után benézett 16 százalék alá és a BIRS is csökkent valamelyest.

Az új hitelek feltételeiben fokozatosan és elnyújtva jelenhetnek meg az MNB kamatvágásának hatásai. A szokásos, hó eleji kamatváltoztatásokban mindenesetre júniusban máris reagáltak a pénzintézetek a jegybank lépésére. A Bank360.hu összesítése szerint jellemzően a személyi kölcsönök kamatából vágtak kisebb-nagyobb mértékben. A hitelek egyéb feltételeiben szigorításra és enyhítésre egyaránt találni példát. Két bank is 12 millióra forintra emelte 10 millióról az ingatlanfedezet nélkül felvehető személyi kölcsön maximális összegét, másnál viszont jócskán szigorodtak a hitelnyújtás jövedelemelvárásai.

Több bank is lépett, de ez még csak a kezdet

Csökkentette személyi kölcsönei kamatát az OTP Bank. A lakásfelújításra felvehető személyi kölcsön kamata 2-3,1 millió forint közötti hitelösszeg igénylése esetén 0,84 százalékponttal lett alacsonyabb júniustól, a 3,1-5,1 millió forint között pedig 0,34 százalékpont volt a vágás. Ezzel összehangolta az OTP a hitelösszegek sávjait, mindkettőben 17,15 százalék az ügyleti kamat.

Ugyanez történt a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsöneinél is: kisebb hitelösszeg felvétele esetén 1,02 százalékponttal, 3,1-5,1 millió forintos hitelösszeg esetén pedig 0,34 százalékponttal csökkent az ügyleti kamat. Így 17,65 százalékos kamattal igényelhető ez a kölcsöntípus.

Szintén a fogyasztóbarát személyi kölcsön kamatát csökkentette az Erste Bank. Havi 250 ezer forint nettó jövedelem alatt futamidőtől és hitelösszegtől függően 1,02-1,11 százalék a kamatvágás, így az ügyleti kamat 17,65-18,44 százalék lett.

A K&H Bank jelzésértékű, de általános, 0,20 százalékpontos kamatcsökkentést hajtott végre a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknél és a zöld célok megvalósítására igényelhető lakáscélú hiteleknél.

A Raiffeisen Banknál sem jött még el a nagyobb csökkentés ideje: csak a 10 éves kamatperiódusú Egyetlen hitel kamatát mérsékelte 0,15 százalékponttal, amely lakáscélú hitelek kiváltására vehető fel. Az ügyleti kamat 10,04 százalék június elejétől. Több jelzáloghitelének kamatát azonban megemelte a Raiffeisen június elejétől, kamatperiódustól függően 0,35, illetve 0,50 százalékponttal. Így az ügyleti kamat 11,54 és 12,84 százalék között van.

Más változások is történtek a piacon

Szintén júniustól módosított a fogyasztóbarát személyi kölcsön feltételein a Cofidis, de nem a kamaton változtatott, hanem az igényléshez szükséges minimum jövedelmen 3-5 millió forintos hitelösszeg esetén. Ez nettó 300 ezer forintról 450 ezer forintra nőtt.

A Bank360.hu adatai szerint további változás, hogy az utóbbi hetekben két bank is megemelte a maximum felvehető hitelösszeget a személyi kölcsönöknél: az Erste Banknál és az UniCredit Banknál is lehetséges akár 12 millió forintot is igényelni. Ezelőtt 10 millió forint volt a maximum hitelösszeg, amihez ingatlanfedezet nélkül hozzá lehetett jutni.

Maradhat a THM-plafon

A maximális teljes hiteldíj mutatót (THM) meghatározó jegybanki alapkamat továbbra is 13 százalék. Ez azért fontos, mert a THM felső határát félévente húzzák meg az adott félévet megelőző hónap első napja alapján. Vagyis a június elsejei alapkamat szintje határozza meg a THM-plafont 2023 második félévére. A 13 százalékos szint miatt ez nem változik, ugyanakkora lesz, mint a mostani félévben: személyi kölcsönök esetében maximum 37 százalék, míg hitelkártya, folyószámlahitel és áruhitel esetén 52 százalék lehet a plafon, ameddig elmehetnek a bankok.