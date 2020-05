Balaton. Több tucatnyi gyógyszer maradványát mutatták ki

Június 3-án újraindul a turizmus Itáliában. Az ország megnyitja határait az uniós tagállamok polgárai előtt is. Ismét lehet strandolni és múzeumba menni. Kinyitnak a hotelek, éttermek és fagyizók is! Nem minden tartomány örül. Toscana is aggódik.