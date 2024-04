Bécsben lett sikeres üzletasszony a gyergyói Tamás Edit

Igaz, Ausztriában élő, székely származású férje mindenben segítette, házasságuk után Ausztriába költözve, Bécsben mégis a nulláról kellett új életet kezdeni, karriert építeni a Székelyföldről, Gyergyószentiklósról származó Tamás Editnek. A sikeres üzletasszony, aki a császárváros legfelkapottabb bevásárlóutcájában, a Mariahilferstrassén nyitott medical szépségszalont, meggyőződéssel vallja, hogy hittel, tudással és munkával nőként és magyarként is bárhol sikeres lehet az ember a nagyvilágban.

„Gyergyószentmiklóson születtem, abban a kisvárosban jártam iskolába a Ceausescu-rendszerben. Miközben volt olyan nap, amikor nem volt a boltban élelem, voltak viszont nagyon szép ruhaüzletek, ahová havonta egyszer gyönyörű árut hoztak, amiért sorba álltak a szüleink. Egy parfüméria is volt, ahová gyerekként mindig szívesen mentem nézelődni. Megfogtam a csodás üvegeket és elképzeltem azt a világot, ahonnan azok érkeztek. Így bennem már akkor megfogalmazódott, hogy szeretnék szépen öltözni, szépen járni és másképpen élni, amikos még senki nem gondolhatta, hogy a Ceausescu-rendszernek egyszer vége lesz. Így aztán Bukarestbe kerültem, ahol az egyik nagy kozmetikai cégnél dolgoztam ügynökként és ott éltem meg a rendszerváltozást is, ami számomra is kinyitotta a határokat” – meséli Tamás Edit.

Az igazi fordulópontot mégsem a romániai rezsim bukása jelentette számára, hanem az, hogy 2005-ben megismerte a szintén Székelyföldről származó, már évtizedek óta Bécsben dolgozó férjét, akit 2006-ban követett Ausztriába.

„Az első időszak nem volt könnyű. Leginkább azért, mert nem beszéltem németül, ami bármiféle előbbre lépés alapvető feltétele. A férjem viszont mellettem állt és az ő anyagi, lelki támogatásával elkezdtem nyelviskolába járni. Rendkívül nehéz volt ez az időszak, de tudtam, hogy ha Ausztriában meg akarom valósítani az álmaimat, akkor muszáj megtanulnom németül.”

A következő fordulópontot az jelentette, hogy amikor már németül beszélve egy gyógyszertárban kezdett dolgozni, hamar rájött arra, hogy a gyógyszertár a gyógyszerészeké, a kozmetikusok viszont a kozmetikai szalonokban építik a karrierjüket. Őt pedig az a világ érdekelte. Így került be egy jónevű parfümériába, ahol aztán hamarosan Chanel nagykövet lett, aminek köszönhetően gyakran járt Párizsban oktatásra, tanulmányútra.

„A párizsi kozmetikákban akkor már elterjedtek azok a testkezelések, amivel Európa több országát megelőzték. Ez a felismerés adta azt az ötletet, hogy Bécsben magam próbálom meghonosítani ezt a fajta szépészeti kezelést. Mindez persze nem ment ennyire egyszerűen, mert nem volt elég, hogy a drága berendezéseket meg kellett venni ahhoz, hogy szakszerűen kezelni tudjam, egy olyan, összetett ismeretanyagot adó tanfolyamot is el kellett végeznem, ahol 250 anatómiai óránk is volt. Eközben ismertem meg az a bécsi orvost, aki pont egy partnert keresett abba a rendelőjébe, ahol kínai akupunktúrás kezeléssel foglalkozott, és emellett botox, valamint más esztétikai kezeléseket végzett, de emellett többször másfelé is szólította a munkája. Ezért akart egy olyan partnert, aki az állandóságot biztosítja, amiért – miután megállapodtunk -, szabad kezet kaptam.”

Tamás Edit, miután a testkezeléseit elindította, azt látta, hogy a hatalmas belvárosi rendelőben akad még üres helyiség. Így építette fel ott a maga kozmetikai szalonját is, ahol ma már – az előzetes konzultáció alapján kidolgozott terv alapján – akár tetőtől talpig megszépítik az ügyfeleket.

Mindeközben lánya, Andrea aki már Ausztriában fejezte be az iskoláit,része lett a csapatnak. Az ő feladata elsősorban az a marketing munka, amivel az új szolgáltatásokat, valamint az akciókat megismertetve, a törzsvendégek mellett az új ügyfeleket is megszólítják.

„Hogy lehetett idegenben, Bécsben, nőként sikeresen felépíteni ezt a történetet? Nem volt könnyű. A családomnak, különösen a férjemnek is sokat köszönhetek, hogy mindig mellettem álltak és támogattak. Persze az első gondolat nekem is az volt, hogy mi lesz, ha ez nem fog működni, de rögtön utána már gondoltam, hogy megpróbálom, belevágok és hittem magamban. Szerencsére magyarként Ausztriában nem éreztem, hogy kirekesztettek volna, de az is igaz, hogy Bécs nagyon nagy város, ahol rengeteg külföldi él. Amikor viszont még másutt egy kis gyógyszertárban dolgoztam, bizony éreztem, hogy annak ellenére, hogy iskolázott emberek, gyógyszerészek között dolgoztam, ők még a szakmabeli külföldinek sem örülnek. Nyilván azért sem, mert versenytársat láttak bennem. Bécsben nincs ilyen gond. Nem érzem, hogy azért, mert magyar, vagy nő vagyok, nem tudnék karriert csinálni” – fejti ki Tamás Edit.

Aki a császárvárosban is megőrizte székely gyökereit és a magyarságát. Minden vasárnap elmegy a templomba és amiben tudja, támogatja a kinti magyar cserkészeket.

„A gyökereimtől nem akarok elszakadni. Benne vagyok a helyi magyar szervezetekben, a lányom magyar cserkész, magyar iskolába járt és emellett magyar színházba járunk Sopronba. Itt élek Ausztriában, a férjem osztrák állampolgár, de mindannyiunknak fontos a magyarságunk. Amit nem szeretnék feladni, ellenben mindenképpen szeretnék ápolni” – magyarázza Tamás Edit, hozzátéve: az Ausztriában élő fiataloknak is mindig azt javasolja, hogy még ha vegyes házasságban élnek, akkor is ápolják a magyarságukat és tanítsák meg a gyerekeket magyarul.

Érsek M. Zoltán