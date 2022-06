Belassult a Netflix, ami majdnem 500 ember állásába kerül

A Netflix újabb létszámleépítést jelentett be, mivel lassuló növekedéssel és megnövekedett versennyel küzd.

A streaming óriásvállalat közölte, hogy a májusi 150 fős elbocsátás után további 300 munkahelyet szüntet meg, ami a foglalkoztatottak nagyjából 4 százalékát jelenti, főként az Egyesült Államokban.

A lépések azután történtek, hogy a vállalat áprilisban több mint egy évtized óta először jelentette előfizetőinek csökkenését.

A cég a reklámok beengedését és a jelszómegosztás visszaszorítását vizsgálja, miközben megpróbálja fellendíteni a növekedést.

“Miközben továbbra is jelentős beruházásokat eszközlünk, ezeket a kiigazításokat azért végeztük, hogy költségeink a lassabb bevételnövekedéssel összhangban növekedjenek” – közölte a Netflix.

Bár a Netflix 220 millió előfizetővel rendelkezik világszerte, és továbbra is egyértelműen vezető szerepet tölt be a streaming-piacon, az elmúlt években éles versennyel kellett szembenéznie a rivális platformok, például a Disney Plus és az Amazon Prime Video elindulásával.

A vállalat a közelmúltban az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és máshol is áremelések sorozatába kezdett, ami hozzájárult az előfizetői létszám csökkenéséhez.

A cég közölte, hogy a júliusig tartó három hónapban további kétmillió előfizető elvesztésére számít, miután az év elején 200 ezerrel esett vissza a létszám.

A Kantar piackutató cég felmérései szerint a spórolás az első számú oka a streaming-szolgáltatások lemondásának. Még az Egyesült Államokban is, ahol az Egyesült Királysággal ellentétben a streaming-előfizetések összességében stabilak maradtak.

Ted Sarandos, a vállalat társ-vezérigazgatója csütörtökön egy cannes-i konferencián elmondta, hogy a Netflix számos céggel tárgyalásokat folytat, mivel új reklámpartnerségeket keres az árérzékeny közönség megszólítása érdekében.

Nem úgy adunk reklámokat a Netflixhez, ahogyan az a televízióban szokás. Bevezetünk egy új előfizetői csomagot azoknak az embereknek, akik azt mondják: “Hé, alacsonyabb árat akarok, és hajlandó vagyok reklámokat nézni” – mondta Sarandos a Cannes Lions rendezvényen.

A Netflixnél végrehajtott létszámleépítésre az Egyesült Államokban egyre nagyobb aggodalmak közepette kerül sor, ugyanis a világjárvány óta az országban tapasztalható munkaerő-piaci fellendülés a végéhez közeledik.

A lassulás jelei különösen a technológiai szektorban mutatkoznak, ahol a startupok május óta közel 27 ezer dolgozót bocsátottak el, ami nagyjából kétszerese az egész 2021-ben regisztrált számnak a nyilvánosan bejelentett elbocsátásokat nyomon követő layoffs.fyi szerint.

Az amerikai jegybank vezetője a héten a kongresszus tagjainak azt mondta, hogy a gyorsan emelkedő árak kamatemeléssel történő lefaragására tett erőfeszítései tartós gazdasági lassulást kockáztatnak, de megérte az árstabilitás helyreállítása érdekében. (BBC)