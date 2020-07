BÉT – Emelkedésre számít az elemző

A pozitív nemzetközi befektetői hangulat felhúzhatja a tőzsdeindexet a Budapesti Értéktőzsdén szerdán az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.

Józsa Bence kifejtette, hogy a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a technikai kép alapján emelkedés várható, ha sikerül áttörni a 11 ezer forintos lélektani szintet. A Mol jegyzése az 1800 forintos támasz alatt zárt kedden, ha ez szerdán nem változik, további tér nyílhat lefelé és a jegyzés az 1700 forintos szint felé veheti az irányt.

A Richter jegyzése is meghatározó szint közelében zárt. A szakértő jelezte, hogy 6450-6500 forint között húzódik egy fontos támasz-zóna, ha ez is letörne, a 6250 forintos támaszt veheti célba a részvény. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is sávozó mozgást végez a 380-400 forintos tartományban.

Az elemző kitért arra is, hogy az OTP bejelentése szerint a keddi kereskedésben 30 ezer darab saját részvényt vásároltak, az átlagár ezúttal 10 841 forinton alakult.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 244,14 pontos, 0,69 százalékos csökkenéssel, 35 091,72 ponton zárt kedden, a részvénypiac forgalma alacsony, 7,1 milliárd forint volt.

A Mol 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1796 forintra erősödött, 1,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 1,28 százalékkal 10 810 forintra csökkent, forgalmuk 3,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5 forinttal, 1,30 százalékkal 380 forintra esett, forgalma 82,8 millió forint volt.

A Richter-papírok 20 forinttal, 0,31 százalékkal 6460 forintra gyengültek, forgalmuk 1,7 milliárd forintot ért el.