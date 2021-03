BÉT – Iránykeresés várható a nyitásban

Iránykeresés, enyhe emelkedés várható a nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán közölte, az OTP-nél továbbra is a 13 000-14 000 forintos, azon belül pedig a 13 400-13 800 forintos sávban mozoghat a részvények jegyzése. A Mol árfolyama hétfőn a 2150 forintos támasz alatt zárt, kedden pedig akár további 100-150 forintos tér nyílhat lefelé. A Richternél továbbra is pozitív a technikai kép, az elemző szerint elérhető közelségben van a 9000-9050 forintos tartomány. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 405-415 forintos sávban mozog, egyelőre nem tud innen kilépni.

Varga Zoltán arról is beszámolt, hogy kedden tart kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az elemző szerint a kamatkondíciók változatlanul maradhatnak, azonban több felfelé mutató kockázat jelentkezett az elmúlt időszakban az inflációs kilátásokban, amelyre kitérhet a jegybanki közlemény. Példaként az olaj árfolyamának jelentős mértékű emelkedését és a forint árfolyamának gyengülését említette.

Közölte, az MNB közleményében a fő üzenet változatlan maradhat: a jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, és az elsődleges célok veszélyeztetése nélkül a pénzügyi stabilitás fenntartása, illetve a kormány gazdaságpolitikájának támogatása.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 190,16 pontos, 0,43 százalékos csökkenéssel, 43 851,96 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 11,8 milliárd forint volt.

A Mol 14 forinttal, 0,65 százalékkal 2146 forintra csökkent, 2,0 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 90 forinttal, 0,66 százalékkal 13 490 forintra esett, forgalmuk 6,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 2,0 forinttal, 0,49 százalékkal 408 forintra erősödött, forgalma 77,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,17 százalékkal 8795 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,3 milliárd forintot ért el.