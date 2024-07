Bold Agro-sztori: gyümölcstermesztés, sertéstartás – csak természetesen

Elsőre romantikus szentimentalizmusnak is tűnhet. De amikor beleharapunk a gazdag ízélményű derecskei almába, rögtön rájövünk, hogy a nosztalgiánál messze több vezette Szabó Imrét akkor, amikor ismét a nagyapja által egykor átnyújtott alma ízét akarta a szájában érezni. A derecskei Bold Agro Kft. alapítója és ügyvezető igazgatója az időközben európai uniós eredetvédelmet kapott alma újrateremtése mellett az elmúlt évtizedekben egy olyan családi agrárvállalkozást épített fel, amelynek a gyümölcstermesztéstől a gyümölcslé előállításon és a sertéstelepen át a Dining Guide 2024 évi Top 100 Étteremkalauz listájában is szereplő Almavirág étteremig minden elemét a fenntarthatóság elvei alapján működtetik.

„Mennyi csalán van ebben a permetlében?” – kérdi a fehér vödörben álló zöld lére mutatva Szabó Imre, annál az apró mintakertnél, ahol a zöldségtermesztésben is új pályát nyitva, tisztán természetes körülmények között nevelkednek a konyhai finomságok.

Több mint nosztalgia

És ha már nevelés: a derecskei mintagazdaság alapítója már évtizedek óta küldetésének tartja, hogy a felnövő generáció is megismerje, megkóstolja az egészséges élelmiszerek világát. Ezért indulnak a 100 hektáros, 2019-ben Magyarország legszebb birtokának választott Derecskei Élménykertbe azok az elektromos kisbuszok, amelyekről a felnőtt látogatók mellett évente több tízezer iskolás is megnézhette már azt, hogy milyen az, amikor természetes körülmények között nevelkedik az alma. Így született meg Derecskén az a többdimenziós élményeket kínáló agrár témapark, ahol az almabirtok, a meggyfaültetvény, a gyümölcsfeldolgozó meglátogatása, valamint a multimédiás játszóház után, a Dining Guide 2024 évi Top 100 Étteremkalauz listájában is szereplő Almavirág étterem a helyben készült, százszázalékos alma- és meggytartalmú Dér-Juice mellett az egészséges élelmiszerekből összeállított gasztronómiai élményekkel várja a vendégeket.

„Nagyapám nemcsak a derecskei alma felejthetetlen ízét hagyta örökül, hanem azt az útravalót is, hogy Derecskének nem véletlenül volt a múlt században az a feladata, hogy Debrecen mellett Nagyváradot is ellássa zöldséggel, gyümölccsel. A három különféle talaj találkozásánál ugyanis egy olyan, rendkívül heterogén – szikes, homokos, löszös – földterület alakult itt ki, ahol a parasztember mindig meg tudta találni azt, hogy mit hova ültessen, és így tavasztól őszig mindig vonzó zöldség-gyümölcs választékot tudott vinni a piacra.”

Ember és madárbarát mintaprojekt

Szabó Imre jó egy évtizede erre a tradícióra alapozva, a hagyományos mezőgazdasági módszereket a mai, korszerű technológiával ötvözve, a föld természetes adottságait a talaj termékenységét megőrizve, a környezeti terhelést minimalizálva újította meg a gazdálkodást azon a földön, amit a családja már több generáción át művelt. Így került például az almák fölé jégvédőháló, ami megóvja a gyümölcsöt a jégtől és az erős napsugárzástól, miközben a párát megtartva az öntözési igényt is csökkenti.

„Arra gondoltam, ha az almánál sikerült, a paradicsomnál, paprikánál, céklánál és más zöldségeknél is megtalálhatjuk ezt a különleges ízvilágot. Ezért alakítottuk ki azt a 3000 négyzetméteres mintakertet, ahol kémiai szer nélkül, természetes komposztálóanyagokkal védjük a kis parcellákba vetett növényeket. Ami azért is értékteremtő, mert a hozzánk érkező iskolások az alma mellett így már a természetes körülmények között nevelkedő zöldségek ízvilágával is megismerkedhetnek. Emellett indítottuk el azt a kísérletet, ahol 30 hektáros területen három évig nem végzünk talajművelést. Ezután nézzük meg, hogy az ugaron hagyott területen – ahol a madárvilágot visszacsábítva madár- és fácánkedves magkeveréket szórunk szét – mennyire nyerte vissza a talaj az életerejét.”

A családi agrárvállalkozás már évekkel ezelőtt, a dán „sovány mangalica” fajtát nevelő sertéstelepén is a fenntartható állattartásra áll át. Kiemelten fontosnak tartva az állatjóléti szempontokat, a természetes takarmányozást és a gyógyszerezés minimalizálását. Aminek eredményeként az állatállomány egészségének megőrzésével a lehető legjobb minőségű, alacsony zsírtartalmú, márványozott hús kerülhet a terítékre.

Az apró mintakert létrehozásával a Dining Guide fenntartható éttermek listájára is felkerült Almavirág Étterem életében is új fejezet kezdődött. Mégpedig azzal, hogy a kiemelkedő minőségű sertéshús és a helyi termelők alapanyagai mellett mostantól a helyben termett, friss zöldségekből készült szezonális ételek és köretek is szerepelnek az étlapon. A kiváló séfek pedig, köztük Balogh Szabolcs, aki a Bocuse D’Or magyar döntőjében második helyezést ért el, olyan egyedi ízvilágot hoznak létre Derecskén, amely az „Almavirág ízei” jegyében a legjobb hajdúsági gasztronómiai tradíciókra alapozva teremt hidat a modern, egészséges nemzetközi gasztronómiai trendekkel.

Értékteremtő generációváltás

És miközben a fenntarthatóság a Bold Agro egész gazdálkodását meghatározza, a családi vállalkozás irányítását is az ESG-szemlélet hatja át. Ennek szellemében zajlott le az a generációváltás, amelynek eredményeként a cég hosszú távú jövőképének, stratégiájának meghatározását követően a jövőben a stratégiai tervezésre fókuszáló Szabó Imrétől a gyermekei vették át az irányítást.

„Miközben a lokális, 50 kilométeres körzetű regionális piacra koncentrálunk, az egész stratégiánk az egészséges derecskei földre épül. Mert csak az egészséges talajból nőnek ki azok az egészséges növények, amelyekből az egészséges élelmiszerek készülnek, és ezek biztosítják az emberek egészségét. Nemcsak a jelen generációnak, mert a mi küldetésünk az, hogy a gyerekeink, unokáink mellett a jövő generációjának is szeretnék egészséges élelmiszereket biztosítani. Ezért is fontos a számomra az, hogy minél több emberhez eljuttassam azt, hogy a termőföld egészsége visszaállítható, megóvható, de tenni kell érte” – érvel Szabó Imre. Akinek a Derecskén elért eredmények alapján meggyőződése, hogy a magyar föld csodákra képes, ha azon a magyar emberek munkája a korszerű, fenntartható technológiák alkalmazásával társul.