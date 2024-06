Brutális, közel húsz százalékos emelkedés várható az építőipari árakban

Az építőipar 1-2 éve megtorpanó fázisban van, az idei év második felére azonban szakemberek az iparág fellendülését jósolják, ami nem csak egy közel húsz százalékos emelkedést jelenthet az árakban, de jó eséllyel szakemberhiánnyal is szembe kell néznie az építtetőknek. A Budapest környéki agglomerációban már most nehéz ár-érték arányban megfelelő ingatlanhoz jutni, hamarosan azonban szinte lehetetlen lesz.

Aki új lakóingatlant szeretne vásárolni, még épp időben van, az év második felére ugyanis az építőipar újraindulásával mintegy húsz százalékos emelkedés várható. Az iparág új lendülete nem csak az árakra lesz hatással, de érinteni fogja a szakembereket is, ezzel kapcsolatban már most érezhető a hiány, de egyes építőanyagokra is heteket kell már most várni.

„Az Othonfelújítási támogatás, a CSOK+ és a falusi CSOK miatt már most elkezdődött az építőipar fellendülése. 2023 környékén az agglomerációban a százmillió körüli vagy e feletti árú családi házak piaca résnyire szűkült és egy hatalmas árverseny alakult ki, a kivitelezőknek vagy beruházóknak jócskán lejjebb kellett mennie az árakkal. A rendkívül magas hitelkamatok sem kedveztek az ilyen értékű lakóingatlanok értékesítésének, ám most ez fordulni látszik. Az már most érezhető, hogy egyes építőanyagokra heteket is kell várni, de sok esetben kőműveseket és egyéb építőipari munkásokat is nehéz találni, amire még az is rátesz egy lapáttal, hogy az állami és a nagyobb önkormányzati beruházások is megindultak” – fejtette ki Virág Gergő, az Imperial Holding cégvezetője.

Túlterhelt települések és építési tilalom

A szakember szerint arra is fel kell készülni, hogy az agglomeráció határai tovább tolódnak, ugyanis a népszerű Budapest-környéki települések gyakorlatilag megteltek, sok helyen pedig már az infrastruktúra sem tudja követni a népességet.

„Az agglomeráció bizonyos területein közmű-korlátozás van és több helyütt építési tilalmat is bevezettek már. A települések túl vannak terhelve, a beruházók pedig egyre kevesebb helyen tervezhetnek építkezéseket, hisz leginkább az ikerházak vagy társasházi lakások építése éri meg a befektetést, annyira felmentek a telekárak. Gondoljunk csak bele, egy telek 31-40 millió forintnál kezdődik, míg mondjuk Vácott egy új építésű minden igénynek megfelelő, energetikailag korszerű, modern, élhető terekkel rendelkező 77 négyzetméteres háromszobás lakást már megkaphatunk 70-72 millió forintért kulcsrakészen.” – tette hozzá Virág Gergő, aki szerint Vác és az ott létesülő új társasházak és lakások az egyike annak a kevés beruházásnak, amely az agglomerációban kedvező lehetőség lehet nem csak a beruházó, de a lakásvásárlók számára is.

„Vásárláskor nagyon érdemes aprólékosan megnézni a hirdetéseket, hiszen sok helyen a bruttó-nettó területtel „játszanak”, és ez jócskán tudja árnyalni a négyzetméter árakat. A 850-900 ezres bruttó négyzetméter ár már nagyon kedvezőnek számít, hisz az agglomerációban az egymilliós négyzetméter árak mondhatóak általánosnak.” – tette hozzá.

Nem véletlen, hogy az agglomeráció határai egyre tolódnak, hisz sokan csak messzebb tudnak olyan ingatlanhoz jutni, ami ár-értékben megfelel az igényeiknek, így például Aporka, Adony, Berkenye, Verőce már lassacskán az agglomerációhoz tartoznak. Az Észak-pesti agglomeráció meghatározó ingatlanfejlesztési cége, az Imperial Holding legújabb váci beruházása azonban még olyan lehetőségeket kínál az új otthont keresőknek, amellyel nem kell kompromisszumot kötnie a vásárlóknak. A cég számos társasházi és lakóparki projektet tudhat maga mögött Vácott is, most pedig egy újabb, nagy volumenű beruházással járulnak hozzá a város fejlődéséhez.

„Élhető ikerházakat és társasházi lakásokat építünk, amelyek a legmodernebb energetikai és műszaki igényeknek is megfelelnek. A legújabb beruházásunk Vác egyik speciális részén valósul meg, ez az úgynevezett Csatamező, amely a település legjobban megközelíthető része, hisz a 2-es és a 2/A utakról is nagyon jól megközelíthető. Infrastruktúráját tekintve minden megtalálható a környéken, sőt még egy gyönyörű horgásztó is akad, amely remek sétalehetőséget kínál. Ez a terület egyébként egy régóta fejlesztést igénylő környék, a mostani beruházással pedig nem csak a város fejlődéséhez járul hozzá, de az agglomeráció ezen részét vonzónak találó otthonkeresőknek ár-érték arányban is remek lehetőséget kínál.” – magyarázta a cégvezető.