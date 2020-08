Budapest Bank: válságállónak bizonyult az agrárszektor

Az aszályos időjárás és a termelési költségek növekedése miatt csökkent az agrár kkv-k hatékonysága, romlottak a várakozásaik, de a gazdák továbbra is elkötelezettek a beruházások mellett – derül ki a Budapest Bank Agrárgazdasági indexéből.

A mínusz 100 és plusz 100 pont közötti agrárgazdasági index értéke mínusz 4 pont volt, 10 ponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az index 2015-ös mérése óta a legnagyobb értéket 2019-ben és 2018-ban érte el, plusz 6 pontot.

A felmérés szerint az index visszaesése a termelési hatékonyságot mérő részindex eredményével magyarázható, amely az aszályos időjárás és a termelési költségek növekedése miatt 18 ponttal, mínusz 23 pontra süllyedt. Ez ugyan az elmúlt öt évben a legrosszabb eredmény, azonban ez a részindex eddig is maximum plusz 2 pontra emelkedett.

A gazdák a kedvezőtlen körülmények ellenére is elkötelezettek a beruházások mellett, 65 százalékuk valósított meg tavaly valamilyen fejlesztést átlagosan 110 millió forint értékben, ami több mint 10 millió forinttal haladja meg a 2018-ast.A tendencia várhatóan idén sem szakad meg, a gazdák 37 százaléka terveinek megfelelően folytatja a beruházásokat, 22 százalékuk pedig még többet költene korszerűsítésre és a termelés növelésére.

A Széchenyi Kártya Program beruházási-, és munkahelymegtartó hiteleit minden harmadik agrárvállalkozó ismeri, 20 százalékuk már igényelte is. Az NHP Hajrá szintén népszerű a gazdák körében, a Budapest Banknál az összes NHP szerződés több mint fele, a július végi adatok szerint csaknem 14 milliárd forintnyi kedvezményes hitel a magyar agráriumban hasznosul. A kifejezetten a mezőgazdasági kisvállalkozások igényeire szabott Agrár Széchenyi Kártya Programban pedig már több mint 1 milliárd forintnyi kamatmentes kölcsön került a szektorba.

Kasziba Levente, a Budapest Bank vállalati üzletágvezetője kifejtette, a kutatás eredményeiből kiderült, hogy a magyar agrárszektor kifejezetten válságállónak bizonyult a koronavírus-járvány alatt is, hiszen az agrárvállalkozók továbbra is fejlődni akarnak, egyre nyitottabbak a modern technológiákra és a jövőben is növelni szeretnék beruházásaikat.

A május 21. és július 7. közötti országos, reprezentatív kutatásban 400 agrárvállalkozást kérdeztek meg, amelyek árbevétele meghaladja az 50 millió forintot.