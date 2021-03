Bundesbank: a német GDP meredek visszaesése várható

A tavalyról áthúzódó járványvédelmi korlátozások miatt a német gazdasági teljesítmény meredek visszaesésére van kilátás az idei első negyedévben – jelentette a német szövetségi jegybank.

“A járványvédelmi intézkedések jóval szigorúbbnak bizonyultak az idei első negyedévben, mint a tavalyi utolsóban” – írja a Bundesbank havi jelentése. “A gazdasági teljesítmény emiatt jelentős mértékben vissza fog esni az első negyedévben” – teszi hozzá.

A negyedik negyedévben a német bruttó hazai termék (GDP) a korlátozásokkal együtt is 0,3 százalékos növekedést tudott elérni az előző negyedévhez képest,

az idei első negyedévben azonban már 1,4-2,7 százalékos negyedéves GDP-csökkenésre lehet számítani a Bundesbank becslése szerint.

A teljesítménycsökkenés elsősorban a személyes érintkezésre épülő szolgáltatási ágazatokat sújtja a már a negyedik hónapja tartó szigorú járványvédelmi korlátozások miatt. A német gazdaságot a Bundesbank megállapítása szerint a korlátozások által kevésbé érintett és a kínai gazdasági fellendülésből is profitáló feldolgozóipar tartja lendületben.

A Bundesbank várakozásai szerint az olajárak emelkedése miatt az elkövetkező hónapokban az infláció is lendületet vesz. Amihez az év második felében hozzájárul majd az ösztönző célú tavalyi áfacsökkentés bázishatása is. “Az év vége felé esetenként akár három a százalékot jelentősen meghaladó infláció is bekövetkezhet” – írja a Bundesbank. Februárban 1,6 százalékos volt a németországi infláció.