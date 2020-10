Bye, bye Otto-motor – Isten hozta új meghajtás?

Kalifornia komolyan veszi a zöld fordulatot. A klímavédelemben az élen járó államban 2035-től tilos lesz benzines és dízel autókat eladni. Bajoroszág követheti a példát.

Kalifornia bekeményít

Kaliforniában, ahol az autóeladásokban világelső USA-ban a legtöbb újautó elkel, 15 év múlva már nem lesz szabad hagyományos meghajtású gépjárműveket értékesíteni – jelentett be az állam kormányzó, Gavin Newsom.

„2035-től kevésbé leszünk felelősek a gleccserek olvadásáért, a gyerekek asztmás megbetegedéséért, a tengerszint emelkedéséért” – sorolta sajtótájékoztatóján azokat a károkat, amelyekért a hagyományos autókat teszi felelőssé.

Nem a nyugat-amerikai állam az első, amely megjelöli a benzines és dízel autók száműzésének céldátumát. Viszont a kaliforniai döntés eddig az autóipar szempontjából legfalsúlyosabb. Az Amerikában értékesített 5-7 millió autó 10 százaléka kell el az államban.

Európa óvatosabb

Kontinensünkön Norvégia jelentette be legelőször és a legkorábbi céldátumot: 2025. Franciaországban és Nagy-Britanniában 2040-től lenne tilos az értékesítés. Az ’Green Deal’ keretében az Európai Bizottság is ki akart tűzni egy közös dátumot. Erre a tagállamok egyetértése hiányéban még nem került sor. Ha azonban az EU komolyan veszi a ’Zöld fordulat’ fő célját, a 2050-re klímasemleges kontinenst, 2040-től nem lehetne hagyományos autót értékesíteni. Tíz év ugyanis az újautók vásárláskor várható átlagos élettartama.

Az Európában forgalomba kerülő autóknak már jóval 2050 előtt környezetbarátabbnak kell lenniük. A jelenlegi érvényes uniós norma szerint 2035-re a gyártóknak valamennyi modelljük átlagában 37,5 százalékkal kell csökkenteniük a CO2 kibocsátást. A ’Green Deal’ Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által ismertetett részletes terve szerint a kötelező redukció 50 százalékra emelkedne.

Ez értékesítési tilalom nélkül is meggyorsítaná a benzinesek és dízelek értékesítésének jelentős csökkenését. Ugyanis szakértői számítások szerint az 50 százalékos követelmény teljesítéshez a gyártók palettájának felét alternatív meghajtású autóknak kellene lefoglalniuk.

Nagy a félelem a váltás miatt az európai autókonszerneknél. Az elektroautók gyártása gyorsabb és olcsóbb, mint a hagyományosoké. Egyszerűbb a működésük, kevesebb az alkatrész kell hozzájuk. Így a váltással autóiipari munkahelyek tízezrei kerülnének veszélybe. Még akkor is, ha autógyárak és beszállítóik termelésének nagy része Európába lenne.

Bajoroszágnak tetszik az ötlet

A kaliforniai bejelentés után nem sokkal a bajor miniszterelnök is előállt egy céldátummal. 2035-től Markus Söder is megtiltaná a BMW és az Audi hazájában, Bajoroszágban a benzines és dízel kocsik értékesítését. Amikor a Keresztényszocialista Unió (CSU) hétvégi kongresszusán a tervről beszélt, nem is tagadta, hogy a kaliforniai döntés motiválta.

Nem eszik forrón a kását

Autóipari szakértők szerint azonban nem eszik forrón a bajor kását. Egyrészt Söder 2007-ben megnevezte 2020-at azóta feledésbe merült céldátumként. Másrészt árnyaltan fogalmazott: A „hagyományos motorú és fosszilis üzemanyaggal meghajtott” autók értékesítési tilalmáról beszélt. Ez nem zárná ki az Otto motorú, de növényi üzemanyaggal, elsősorban bioetanollal futó autók eladást.

Elemzők szerint Söder a konzervatív oldal lehetséges kancellár-jelöltjeként a Zöldeknek akart jelzést küldeni. A párt ugyanis egy 2021-es koalíciókötés feltételéül szabadta egy céldátum megjelölését. A javaslatuk 2030.