Egyedülállók is vásárolhatnak 10% önerővel lakást

Eddig 20% önerővel lehetett lakáshitelt felvenni, de 2024-től egy új jogszabály lehetővé teszi, hogy 10% saját erővel is vásárolhatunk ingatlant. Sokaknak lett így elérhető az ingatlanvásárlás, ám szigorú feltételekhez kötötték a kölcsönt. A szakértő most elárulja, mire kell figyelnie a hitelkérelmezőknek.



Eddig sokan a családtámogatásokban látták a „menekülő utat”, ha lakásvásárlásról volt szó. Rengeteg fiatal használta ki az utóbbi években az állami támogatásokat (Családi Otthonteremtési Kedvezményt, babaváró hitelt) első ingatlanuk megvásárlásához, most ezek nélkül is könnyebben lehet boldogulni, és nem kell elköteleződni olyan szerződésekkel, amiket nem biztos, hogy időben teljesíteni tudnak a hitelfelvevők. Mindenképp pozitív változás, hogy most azok is kapnak segítséget, akik eddig kiszorultak ezekből a családtámogatási kedvezményekből (például az egyedülállók és a gyermektelen családok) vagy nem volt plusz ingatlan a családban, amit hitelhez fel lehetett volna használni.



Egyre több lehetőség



A bankoknak nem kötelessége 10% önerőre hitelt adni, de néhány banknál már elérhető ez a lehetőség, ezek a pénzügyi intézmények azonban igen szigorú kritériumokat állítottak a hitelkérők elé.



„Várható volt, hogy ha valaki élni akar a csökkentett önerő adta lehetőséggel, akkor jövedelem oldalon kicsit szigorúbbak lesznek a bankok. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a bank a fizetés 50-60%-át terhelheti hitellel, viszont ha valaki 10% önerővel szeretné megvenni az első otthonát, akkor plusz 20-35%-os jövedelemterhelésre kell számítani, és ebbe természetesen bele kell számolni a korábban felvett hitelek törlesztőrészleteit is.” – figyelmeztet Valkó András jelzáloghitel- és babaváró hitel specialista, a hitelesandras.hu hitelszakértő oldal alapítója.

Fontos teendők

A 10% önerővel rendelkező lakáshitel-igénylők akkor kérhetik a hitelt, ha még nem töltötték be a 41. életévüket, de lényeges információ – amit sokan nem tudnak –, hogy nemcsak CSOK Plusz mellé lehet igényelni ilyen hitelt, hanem egyedülállók is felvehetik és más hitelekkel együtt is kérhető.

„Az igényléskor le kell adni egy nyilatkozatot, amelyet a Lechner Tudásközpont állít ki. Nyilatkozni kell arról, hogy egyik hiteligénylő sem rendelkezett lakásban 50%-ot elérő tulajdoni hányaddal, vagy ha igen, akkor az olyan ingatlantulajdon volt, ami jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal volt terhelve (pl. öröklés esetén).” – részletezi Valkó András.