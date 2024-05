Egyszerűbb az online ügyintézés az MVM ügyfeleinek

Egyszerűbb lett az online ügyintézés az MVM Next-nél, valamennyi ügyfél ugyanazon az online ügyfélszolgálaton és applikációban intézheti gáz- és áramügyeit is, a régi áramügyintézési felületek hamarosan megszűnnek – közölte az MVM csütörtökön.

A lakossági ügyfelek az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat online ügyfélszolgálati oldalt, illetve az MVM Next elnevezésű applikációt használhatják gáz- és áramügyeik intézéséhez.

Nincs külön teendőjük azoknak, akik földgázügyeiket jelenleg is online vagy okostelefonon intézik, őket mostantól a már ismert felület automatikusan fogadja áramügyintézésre is. Külön regisztrálniuk nem kell; ha áram- és földgáz-szerződéseikben megadott adataik megegyeznek, a szokásos belépést követően automatikusan hozzáférhetnek áramos felhasználóhelyeikhez is – jelezték a közleményben.

A korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfeleket kiszolgáló, kizárólag áramügyintézésre alkalmas online felület és az MVM Next EnergiApp hamarosan megszűnik. Azok az ügyfelek, akik mostanáig csak az áramügyintézéshez rendelkeztek online regisztrációval, hamarosan már csak az MVM Next kibővült online ügyfélszolgálatán, illetve az MVM Next applikációban tudják számláikat online elérni és kifizetni. Ha továbbra is digitálisan szeretnék intézni energiaügyeiket, regisztráljanak mielőbb a megújult ügyfélszolgálatra – hívta fel a figyelmet a vállalat.

Az új funkciók miatt azoknak is érdemes regisztrálniuk, akik eddig nem online fizették a számláikat. Mostantól például nem csak szerződött ügyfélként, azaz a lakás tulajdonosaként, de akár megbízott fizetőként is elérhető a számlák megtekintése és azok befizetése, így a felhasználók bérlőként, vagy családtagjuk helyett is intézhetik az energiaügyeket – írták a közleményben.