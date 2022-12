Elektromos lépésváltás árgaranciával – interjú a Ford Magyarország és Csehország ügyvezető igazgatójával

Miközben a Ford elkötelezett európai elektromosstratégiát követ, a márka, a hatótáv mellett a töltési gyorsaság növelését is célul tűzve, árgaranciával tervezhetőséget teremtve támogatja ügyfeleit – fejti ki Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország és Csehország ügyvezető igazgatója.

– 2005-ben a Ford Magyarország ügyvezető igazgatójaként ön a Ford legfiatalabb és egyetlen női országvezetője volt. Majd a márka európai központjában dolgozott menedzserként, mielőtt a magyar és a cseh piacért felelő ügyvezetőként 2022-ben hazatért. Az európai központból mennyire látta másnak az autóipar helyzetét, jövőjét?

– Miután közel tíz évig vezettem a magyar operációt, az adott terület Magyarországon üzemelő európai központjából végeztem a munkámat. Az európai pozíció jó lehetőséget teremtett ahhoz, hogy összetettebb képet kapjak az autóipar európai és globális helyzetéről, tendenciáiról. Rendkívül izgalmas volt például megtapasztalni azt a hihetetlen léptékű technikai fejlődést, ami a hibrid technológiák és az elektrifikáció kapcsán mára az egész iparágat megváltoztatta. Ami Magyarországot illeti, azt látom, hogy nálunk általában néhány év késéssel jelennek meg azok az új technológiák és piaci trendek, amelyek a vezető európai piacokat meghatározzák. Ezt látjuk most például az elektromos autók elterjedésénél is.

– A Ford az elsők között kezdett bele az elektrifikációba. Milyen kihívást és milyen előnyt jelent ez a márka számára?

– Az elektromos autók elterjedése még Európán belül is rendkívül kiegyensúlyozatlan képet mutat, és országonként változik. Nem lehet összehasonlítani például a norvég piacot, ahol ma az elektromos autók piaci súlya már meghaladta az 50%-ot, a nálunk tapasztalható sokkal lassúbb növekedéssel. Egy ilyen mértékű technológiaváltásnál kulcsszerep jut a helyi állami támogatás mértékének is, miközben az autógyártók szempontjából nézve a piaci edukáció és a helyi márkakereskedések átalakítása mellett adott esetben az infrastruktúra fejlesztésébe történő invesztíció is plusz anyagi erőforrást követelhet meg. Ennek méretigényét jól mutatja a nagy európai autógyártók által létrehozott és finanszírozott IONITY projekt, ahol a legnagyobb versenytársak egy szupergyors e-töltőhálózat gyorsított ütemű kiépítésére kötöttek szövetséget. Ami a villanyautózás úttörő szerepvállalásához kötődő piaci előnyt jelenti, az a Ford számára mind a személyautó, mind a haszonjármű vonalon megmutatkozik. Az elektromos mobilitásba átmenetet jelentő Kuga Plug in Hybrid modellünk – amellyel akár 50 km-t tehetünk meg tisztán elektromosan – piacvezető lett Európában és Magyarországon is. Ugyancsak szép sikereket ér el globálisan az első teljesen elektromos modellünk, a Mustag Mach-E. Az Európában idén bevezetett E-Transit és az amerikai piacon debütáló F–150 Lightning modellünk is előre nem várt népszerűségnek örvend.

– A Ford egy legendás modell, a Mustang újratervezésével tette le a névjegyét az elektromos autók piacán, ami nem volt kockázatmentes vállalkozás, hiszen a modell története a benzingőzről és a lóerőről szólt.

– A Mustang Mach-E nem egy egyszerű átalakítás eredménye. Ez a modell egy, az alapoktól elektromos platformra fejlesztett performance SUV, amely büszkén viseli a Mustang nevet. A modell a Ford tudatos márkastratégiájának eredménye, és az étékesítési eredmények alapján a fogyasztók is úgy látják, mindent megtestesít, amit a jövő Mustangja jelent: az ikonikus formát, a legendás erőt kombinálja a jövő elektromos hajtásláncával. A sikereket jól mutatja, hogy 2020-ban kezdődött a gyártás, és 2022. november végén már a 150 000. Mustang Mach-E gördült le a mexikói gyártósorról.

– Az elektromos autók kapcsán a legnagyobb fenntartás még mindig a hatótávolsághoz kötődik. Mit tesz a Ford ennek kapcsán?

– A hatótáv terén már eddig is óriási előrelépés történt az egész iparágban. Az akkumulátorkapacitás növelése mellett most a gyártók – köztük a Ford is – a töltési sebesség növelésén is dolgozik. Az ellátási nehézségek kockázatát csökkentve a Ford igyekszik saját, dedikált akkumulátorgyártói kapacitásokat lekötni a globális piac kiszolgálása érdekében, emellett pedig új kémiai elemekkel egészíti ki az akkumulátorait. Összességében a Ford olyan szerződéseket kötött, amelyek 2023-ra évi 60 gigawattóra (GWh) éves akkumulátorgyártási kapacitást biztosítanak; ami világszerte 600 000 elektromos autóhoz lesz elegendő.

– A Ford a flottapiac egyik vezető szereplője. Mennyire veszik figyelembe a cégautós igényeket a fejlesztéseknél?

– Az úgynevezett személyközpontú dizájntervezés keretében a Ford fejlesztőmérnökei nagyszámú ügyfél-visszajelzés alapján tervezik meg az adott modellt. Például a Focus Kombi csomagterét úgy alakították ki, hogy az képes legyen a standard méretű kutyaszállító dobozt is befogadni. Az új generációban pedig a csomagtér most kiegészült egy olyan zsanérral, mely az állítható raktérpadló közepére került, hogy ott, egy függőleges, 90 fokos szögben rögzíthető térelválasztót lehessen kialakítani. A 2020. májusban bevezetett Ford Pro márkánk, mely a flottaügyfelek igényeit kiszolgáló üzletágunk, pedig már úgy jött létre, hogy a részben vagy teljesen elektromos flották használatát hatékonyan támogató ökoszisztéma révén a finanszírozástól a szervizen át a töltési megoldásokig minden az üzemeltetés optimalizálásáról szól. Ez már csak azért is lényeges, mert a rendkívül széles, megbízható modellpalettának és profi márkakereskedői hálózatnak köszönhetően a Ford a haszongépjárművek terén nemcsak Európában, de Magyarországon is több mint tíz éve piacvezető. A technikai fejlesztések mellett ugyanakkor a finanszírozás tekintetében is támogatjuk ügyfeleinket. Most, amikor a tervezhető, kiszámítható működés talán minden korábbinál fontosabb, a Ford árgaranciát vállal minden modelljére, ami azt jelenti, hogy a megrendelt, szerződött gépjárműveket a szerződésben rögzített áron szállítja.

Érsek M. Zoltán