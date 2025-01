Elindult Európa első, a fenntartható turizmust komplexen támogató turisztikai portálja

Január 15-én a CROSSDEST projekt nyitórendezvényén jelentette be Nagy Júlia, az Innotime Hungary Kft ügyvezetője, hogy a cég fejlesztésében elindult Európa első, a fenntartható és inkluzív turizmust komplex módon támogató turisztikai portálja, a www.i-dest.com.

Az elmúlt években a világ legnagyobb online szállásközvetítőinek évről évre elkészülő nemzetközi kutatásai rávilágítottak arra, hogy mára az utazók több mint a 80%-a kifejezetten keresi a fenntartható úticélokat, szállásokat, attrakciókat és előnyben részesíti azokat a nyaralások, kirándulások megtervezése során – sok esetben még akkor is, ha az drágább. Ugyanakkor olyan portál, amely objektív adatok alapján, komplex módon kifejezetten a fenntartható utazások megtervezését támogatná, s amely nemcsak a szállások, hanem a vendéglátóhelyek, attrakciók, programszolgáltatók és desztinációk fenntarthatóságáról is komplex információkat nyújtana megbízható adatok alapján, jelenleg még nincs a piacon.

Ezt a hiányt pótolja az I-DEST.COM, amely egyszerre mutatja be, hogy az egyes turisztikai szereplők mit tesznek a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) eléréséért és milyen konkrét fenntarthatósági lépéseik vannak a Globális Fenntartható Turisztikai Tanács (GSTC) standardjai alapján. A programba beépített, az inkluzivitást segítő szűrőrendszer mindehhez a különböző célcsoportok – beleértve az akadállyal élőket, a családosokat, az időseket, a kerékpáros turistákat vagy éppen a háziállattal nyaralókat – tudatos döntéseit is támogatja.

A programba regisztrált vállalkozások, desztinációk önbevallás alapján teszik közzé az oldalon a saját fenntarthatósági adataikat. Abban az esetben, ha az adott vállalkozásnak a Travalyst listáján szereplő nemzetközi fenntarthatósági minősítése van, erre a rendszer külön is felhívja a figyelmet.

A rendszer kialakítása során kiemelten kezelte az Innotime a desztináció hatékony menedzsmentjét támogató lehetőségek feltárását, amely kitér a digitális termékfejlesztésre (pl. digitális városnéző programok, gamifikációs lehetőségek), az értékesítési platformok integrálhatóságára, valamint az adatvezérelt fejlesztési döntések meghozatalának támogatására is. Míg a CROSSDEST projektben a minőségmenedzsment rendszer, valamint egy komplex turisztikai monitoring rendszer kidolgozása valósul meg, Miskolcon és Békés vármegyében az I-DEST-re épülő városnéző, aktív- és agroturisztikai élményprogramok kialakításán dolgozik az Innotime helyi turisztikai civil szervezetekkel együttműködve – párhuzamosan pedig újabb modulok kifejlesztése is zajlik, amelyek egyedileg is elérhetőek az I-DEST partnerei számára.

A portál egyszerre támogatja a tudatos utazók döntéseit, a turisztikai vállalkozások és a desztinációk adatvezérelt fejlesztéseit, valamint nyújt segítséget azoknak a vállalatoknak is, amelyek céges rendezvényeik, csapatépítő programjaik szervezése során is keresik a fenntartható szolgáltatásokat.