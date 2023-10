Érdemes a hazai krizantémot vásárolni

Idén közel 15 millió szál krizantémot termesztenek a magyarországi kertészetek, amire az ősz beköszöntével, halottak napja közeledtével nagy a kereslet. Az idei sok napsütésnek köszönhetően a növények hamarabb virágoznak, már érdemes keresni őket az árusoknál, illetve akár elő is rendelni – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A közepes nagyságú fajtákat évről évre többen vásárolják, valamint a pompon alakú virágokat is sokan keresik. A megkérdezett termesztők, forgalmazók szerint idén nagyon jó minőségű a termés, egészségesek, erőteljesek a növények; a cserepes és különleges virágú, vágott fajtákból is bő a választék.

Bár még mindig a nagyvirágúakból (Palisade, Creamis stb.) fogy a legtöbb, a közepes-nagy (12-14 centiméter átmérőjű) virágú krizantémból is egyre többet vesznek. Emellett a csokros – amely egész évben kelendő – és a cserepes fajták is választhatók. Régebben a fehér színű volt a „divat”, majd az elmúlt években megjelentek a zöldek és a kétszínűek (piros-fehér, napsárga-narancs, lila-rózsaszín stb.). Manapság pedig már akár háromszínű vagy szórt színvilágú virágok is vannak a piacon, illetve alakjukat tekintve egyre jobban elterjednek a pompon (teniszlabda) alakú virágúak.

A termesztés alapvetően nagyvárosok közelében jellemző, kiemelhető jelentős termőterületként Dabas, Lajosmizse, Kecskemét, Nyíregyháza és Szeged környéke. Az egész országban jellemző a kisebb mértékű helyi termesztés is, sajnos a legtöbb helyen korszerűtlen módszerekkel, több évtizedes technológiával. Idén az előző évhez képest 15-18 százalékkal kevesebb növényt ültettek ki a kertészetek. Ebben közrejátszott a – tavaly év végi – szaporítóanyag-beszerzéskori magas euróárfolyam, valamint a háborús, szankciós infláció, inputár-emelkedés, bizonytalanság is. Emellett elmondható, hogy kiöregedőben van a szakma, a termesztők mintegy tizede idén felhagyott a termeléssel, ezen tényezőkre is tekintettel. Általánosságban elmondható, hogy a krizantémtermesztés önköltsége magas, amit a termelői árakban nehéz érvényesíteni, többen például zöldségtermesztésre váltottak a virágtermesztésről. Tekintve a krizantém erősen szezonális jellegét, a termesztés és a logisztika, értékesítés is komoly szervezést és feszes időzítést igényel, főképp az áru halottak napjára időzítése. A vágott virágot például több napos pulton tartásra felkészítve kell átadni a boltosoknak.

A krizantém a 17 Celsius-fok körüli hőmérsékletet kedveli. Bár idén nem volt drasztikus aszály, az elégtelen növényvédelem károkat okozhatott, valamint esetenként árnyékolást, hűtést, párásítást kellett alkalmazni. Szabadtéren történtek növénykiégések is, illetve a fóliás növényeket helyenként atka támadta meg, ami miatt markánsabb, költségesebb növényvédelemre volt szükség.

A vásárlóknak a szakemberek javasolják, hogy a virág megvétele után érdemes fertőtleníteni a tárolóedényt, vödröt, így azt követően akár több hétig eláll a szálas virág is. Valamint javasolt a virágárusoknál kapható virágtartósító szer használata.