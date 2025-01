Erre még az alapítók is csettintenének: Škoda Superb Combi L&K Teszt

Hol van már az az idő, amikor a Škodával, mint olcsó keleti márkával viccelődtek nyugaton. A cseh autógyártás büszkesége mára olyan szintre ért, hogy miközben az anyavállalat a Volkswagen olcsóbb konkurensének szánta, a Škoda már bele-beleharap a nagy testvér piacába. A Superb pedig, különösen a Laurin & Klement felszereltséggel már a vezető menedzserek által is kedvelt modellé vált. Nem véletlenül! Škoda Superb Combi L&K teszt.

A nagyjából egyforma autók világában kifejezetten üdítő, hogy az új Skoda Superb megtalálta azt az egyedi arculatot, amivel kicsit más, mint mások. Azt pedig különösen jó látni, hogy a prémium felszereltségű Laurin & Klement verzióban olyan frappáns megoldásokkal is találkozhatunk, amelyek amellett, hogy kifejezetten jól mutatnak, praktikummal is szolgálnak. Ilyenek például a középkonzolon azok a gombok, amelyek nemcsak a vezetés közbeni könnyebb, biztonságosabb beállítást kínálják – ami a mai kijelző mánia idején már önmagában sem kis dolog -, hanem a különböző pozíciókba állítva, egymás után több funkcióra is képesek.

Ez a kreativitás már csak azért is érthető, mert a Škoda prémiumkategóriás modelljének neve mélyen gyökerezik a márka gazdag történelmében. A kezdetek egy különleges találkozáshoz kötődnek: Václav Klement könyvkereskedő a meghibásodott kerékpárja miatt kereste fel Václav Laurin javítóműhelyét. Ami nem csupán a kerékpár megjavításához vezetett, hanem ahhoz a gyümölcsöző együttműködéshez is, amely 1895-ben életre hívta a Laurin & Klement vállalatot. Az ambiciózus páros a csehországi Mladá Boleslavban előszőr kerékpárokat, majd 1899-ben motorkerékpárokat gyártott, 1905-ben pedig bemutatták első autójukat, a Model A-t. A cég sikeresen bővítette portfólióját, buszok és teherautók gyártásába is belefogott. Azonban az 1924-es gyári tűz után pénzügyi támogatásra szorult, és ekkor vált a Škodovy ipari konglomerátum részévé, amelynek autói nem sokkal később már Škoda néven gördültek le a gyártósorról.

És miközben a Škoda autóit 1925 előtt az alapítókról, Laurin & Klementről nevezték el, ma ez a név a márka legexkluzívabb felszereltségi szintjét jelöli. Az új Superb a korábbi modelleknél is kifinomultabb, időtálló dizájnjával és Laurin & Klement változatával már egyértelműen a prémium kategóriát kóstolgatja. Ami azért is pikáns, mert a Škoda, a Volkswagen-csoporton belül korábban a Passat mögött állt a rangsorban, ám a 2001-es bemutatkozása óta a Superb nemcsak felzárkózott, hanem van olyan terület, ahol talán még túl is lépett „nagytestvéren”. Mert a pozsonyi gyárban készülő Superb ugyan a Passat alapjaira épül, de a Škoda saját fejlesztései jópár prémium megoldást tartogatnak vezetőnek és utasnak egyaránt.

Az autó elegáns vonalvezetése hű marad a Superb karakteréhez, miközben a korábbinál áramvonalasabb, Mátrix LED fényszórókkal határolt nyolcszögletű hűtőrács és a finoman átdolgozott motorháztető-logó új szintre emeli az autó esztétikáját. A hátsó lámpák keskenyebb formát kaptak, teljes LED-technológiával, dinamikus irányjelzőkkel, míg az első lökhárítótól induló, az ajtók alsó részét finoman tagoló, éles karosszéria vonal az autó hátuljáig húzódva letisztult, mégis szemet vonzó hatást kelt. Az utastér színvilága tökéletes összhangban áll a tesztautó Ice Tea fantázianevű külső fényezésével: az exkluzív L&K Suite Cognac belső tér barna bőr ülései a perforált varrással, a masszázs- és szellőztető funkciókkal, valamint a derék- és combtámasszal maximális kényelmet és testreszabhatóságot kínálnak az utasoknak.

A Volkswagen-csoportnál megújult automataváltó vezérlés a kormány mögé került, míg a világítás külön panelt kapott a volántól balra. A középkonzol praktikus megoldásokat kínál: a két irányba nyíló roló alatt pohártartók és induktív telefontöltő található, amelyet két USB-C csatlakozó egészít ki. A Jumbo-Box alatti, kényelmes magasságban elhelyezett könyöklő további tárolóhelyet biztosít, külön rekeszekkel és elválasztó híddal, amelyek segítik a mindennapi tárgyak rendszerezett pakolását.

A kombi 10 colos digitális műszerfala öt különböző stílusban testre szabható, legyen szó akár retró megjelenésről, akár a navigáció teljes felületű megjelenítéséről. Ezt egészíti ki az éles grafikájú Head-up Display, amely minden fontos információt jól látható módon közvetít, anélkül hogy elvonná a figyelmet az útról. A műszerfal ízléses varrása prémium érzetet kelt, amelyet a mattkróm szegélyű, fahatású dekorcsík és a hűtőrács stílusát idéző függőleges „rácsozat” még elegánsabbá tesz. A légbeömlők is ezen a felületen kaptak helyet, harmonikusan illeszkedve a dizájnba. Az egyedi megoldások közé tartozik a légkondicionáló, az ülésfűtés és -szellőztetés vezérlését egyesítő, három tekerőgombos rendszer. A két szélső gomb alapértelmezetten az egyes zónák hőmérsékletét szabályozza, azonban finom megnyomásukkal előhívható az ülésfűtés vagy -szellőztetés funkció is. A középső gomb szabadon konfigurálható, így lehetőséget kínál a légbefúvás irányának és erősségének állítására, valamint a Drive Mode kiválasztására is. Minden további funkció a tágas központi kijelzőn érhető el, amely nemcsak az autó méretéhez illően impozáns, hanem maximális átláthatóságot és kényelmet is biztosít a használat során. Az állítható hangulatvilágítás többféle színárnyalatot kínál, különleges atmoszférát teremtve az esti utakhoz.

A 2841 mm-es tengelytáv hatása azonnal érezhető a Superb Combi utasterében: a bőséges fejtérnek köszönhetően minden utas számára tágas és kényelmes környezetet kínál. A Superb gazdaságos, 5 liter körüli átlagfogyasztásának köszönhetően egyetlen tankolással akár 1180 kilométert is megtehetünk. A kétliteres, 193 lóerős dízelmotor 400 Nm nyomatékot és összkerékhajtást kínál, biztosítva azt az erőt és dinamizmust, amit egy ilyen méretű autótól elvárhatunk. Az 1,8 tonnás, 4,9 méter hosszú kombi ennek ellenére meglepően dinamikusan gyorsul, miközben 690 literes csomagterét az ülések lehajtásával 1920 literre bővíthetjük.

Az adaptív lengéscsillapítókkal ellátott futómű kiváló menetkomfortot nyújt, a 7 fokozatú duplakuplungos DSG automata váltó pedig zökkenőmentes váltásokat garantál, miközben az autó gazdag vezetéstámogató rendszereket kínál a biztonságos és élvezetes utazás érdekében.

Érsek M. Zoltán

A cikk testvérlapunk Az Utazó felületén jelent meg.