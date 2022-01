Erste: tartósan magas marad az olaj és a gáz ára

Az idén sem lehet számítani az olaj- és gázárak érdemi csökkenésére: az olaj világpiaci ára az első fél évben 80-90 dollár között alakulhat, és az év második felében tovább emelkedhet – közölték az Erste szakértői sajtótájékoztatón.

Pletscher Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője kifejtette: a kereslet az omikron terjedése ellenére töretlenül nő, év végére mindenkori csúcsra juthat a világban az olaj ára, és megjegyezte, hogy a jelenlegi, hordónkénti 88 dollár körüli ár 2014 óta a legmagasabb.

A földgázpiacon “sem nevezhetők alacsonynak” az árak, jelenleg a 2020-as átlagár 6-7 szeresén folyik a kereskedés. Az európai növekvő gázkeresleti trend folytatódhat a gazdasági kilábalással és az energiafordulat, azaz a szén-, és atomerőművek leállítása miatt.

Az energiaárakban a legnagyobb felfelé mutató kockázatot idén egy esetleges orosz-ukrán konfliktus jelenti az elemző szerint, míg jelentősebb árcsökkenést a járvány egy újabb, nagyobb, a gazdaságot visszafogó hulláma eredményezne – fejtette ki.

Kérdésre elmondta, hogy az Oroszországot Németországgal összekötő, Északi Áramlat-2 földgázvezeték engedélyezése idén nyáron várható, a vezeték akkor működőképes lesz, mivel úgy vélte, hogy az EU és Oroszország megegyezése csak idő kérdése.

Varga Ádám, az Erste Befektetési Zrt. advisory desk és termékfejlesztési vezetője arról beszélt, hogy az inflációs nyomásra reagáló jegybanki szigorítások ellenére jelentős szabad tőke keresi a helyét a világban. A nyersanyagpiac – földgáz, kőolaj, ipari fémek – teljesített a legjobban tavaly, valamint a bankok, kereskedelmi cégek, ingatlantársaságok.

Azzal számolnak, hogy a gazdasági növekedés fennmarad 2022-ben is, a tavalyi utolsó negyedévében látott magas szintről némileg ugyan lassul az ütem.

A monetáris szigorítás is folytatódik, ennek ellenére az infláció is magas marad rövid-középtávon. Utóbbiban döntő szerepe lesz a munkaerőpiaci fejleményeknek, a további bérnyomás ugyanis erősíti az inflációt – mondta.

A szektorok közül idén a technológiai ágazatba érdemes befektetni szerinte, ezek a cégek tavaly közel 40 százalékos árbevétel-növekedést értek el, idén a várt 8-9 százalékos növekedés továbbra is magasnak számít. Az ipari-szállítmányozási szektor, a fogyasztáshoz kapcsolódó, valamint az egészségügyi ágazat is jól teljesíthet idén – sorolta. A turizmusban érintett cégeknél, légitársaságoknál is jöhet pozitív felpattanás az év második felében. Az ESG (Environmental, Social and Governance) azaz a társadalmi, környezeti, vállalatirányítási szempontokat előtérbe helyező befektetésekre erős az igény – mondta.