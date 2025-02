Európa a tiszta iparral akar versenyképessé válni

A Bizottság február 26.-án napon előterjesztette a tisztaipar-megállapodást, az európai ipar versenyképességének és rezilienciájának támogatására hivatott ambiciózus üzleti tervet. A terv felgyorsítja a dekarbonizációt, miközben biztosítja az európai gyártókapacitások jövőjét.

A magas energiaköltségekkel, a kiélezett és gyakran tisztességtelen globális versennyel szembesülő európai iparnak sürgős támogatásra van szüksége. A tisztaipar-megállapodás a dekarbonizációt az európai ipar növekedésének hajtóerejévé teszi. Ez a keretrendszer előmozdítja a versenyképességet, mivel garanciát és kiszámíthatóságot nyújt a vállalatok és a befektetők számára arra vonatkozóan, hogy Európa továbbra is elkötelezett marad a dekarbonizált gazdaság 2050-ig történő megvalósítása mellett.

Ursula von der Leyen elnök így nyilatkozott: „Európa nemcsak az ipari innováció kontinense, hanem az ipari termelés kontinense is. A tiszta termékek iránti kereslet azonban lelassult, és egyes beruházások más régiókba költöztek át. Tudjuk, hogy még mindig túl sok akadály nehezíti az európai vállalatok működését, a magas energiaáraktól a túlzott szabályozási terhekig. A tisztaipar-megállapodás célja, hogy megszüntesse a vállalkozásokat visszafogó akadályokat, és határozott intézkedésekkel mozdítsa elő a tiszta technológiák térnyerését.”

A Bizottság emellett lépéseket tesz annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegye a szabályozási környezetet, és csökkentse a vállalkozások előtt álló bürokratikus akadályokat. A mai intézkedések az ipar vezető képviselőivel, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal az európai ipari megállapodásról szóló antwerpeni nyilatkozat és a tiszta energiára való átállásról szóló párbeszédek keretében folytatott aktív együttműködés eredményei.

A dekarbonizációra, az újraiparosításra és az innovációra irányuló üzleti terv

A megállapodás elsősorban két, egymással szorosan összefüggő ágazatra összpontosít: az energiaigényes iparágakra és a tiszta technológiákra.

Energiaigényes iparágak, mivel ezek sürgős támogatást igényelnek a dekarbonizációhoz és a villamos energiára való átálláshoz. Az ágazat versenyképességét jelenleg több tényező, így a magas energiaköltségek, a tisztességtelen globális verseny és az összetett szabályozási környezet is rontja. ii. A tiszta technológiaa jövőbeli versenyképesség és növekedés központi eleme, amely az ipar átalakulása szempontjából is döntő fontosságú. A megállapodás további kulcseleme a körforgásosság, mivel maximalizálnunk kell az EU korlátozott erőforrásait, és csökkentenünk kell a harmadik országbeli nyersanyag-beszállítóktól való túlzott függőséget.

A terv részét alkotó intézkedések a teljes értékláncot hivatottak erősíteni, és olyan keretként szolgálnak, amely testre szabott fellépést tesz lehetővé egyes konkrét ágazatokban. A Bizottság márciusban terjeszti majd elő a gépjárműiparra vonatkozó cselekvési tervet, és a tavasz végéig bemutatja az acél- és fémiparra vonatkozó cselekvési tervet. A tervek között szerepelnek továbbá a vegyiparra és a tiszta technológiákra vonatkozó specifikus intézkedések.

A mai közlemény meghatározza a sikeres európai ipar kulcsfontosságú üzleti mozgatórugóit:

Alacsonyabb energiaköltségek

A versenyképesség alapja a megfizethető energia. A Bizottság ezért a mai napon cselekvési tervet fogadott el a megfizethető energiáról, hogy csökkentse az ipar, a vállalkozások és a háztartások rezsiköltségét. A terv felgyorsítja a tiszta energia bevezetését és a villamosítást, fizikai összeköttetések révén megvalósítja az uniós belső energiapiac kiépítését, elősegíti a hatékonyabb energiafelhasználást, és csökkenti az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.

A tiszta termékek iránti kereslet növelése

Az ipar dekarbonizációjának felgyorsításáról szóló jogszabály növelni fogja az Unióban előállított tiszta termékek iránti keresletet azáltal, hogy a fenntarthatóságra, a rezilienciára és a „made in Europe” jellegre vonatkozó kritériumokat vezet be az európai köz- és magánbeszerzésekbe. A közbeszerzési keretrendszer 2026-ban esedékes felülvizsgálata során a Bizottság fenntarthatósági, reziliencia- és európai preferenciakritériumokat vezet majd be a stratégiai ágazatok közbeszerzéseibe.

Az ipar dekarbonizációjának felgyorsításáról szóló jogszabály emellett önkéntes karbonintenzitási címkét vezet be az ipari termékek területén, először 2025-ben az acéliparban, majd a cementgyártásban. A Bizottság egyszerűsíteni és harmonizálni fogja a szén-dioxid-elszámolási módszereket. Ezek a címkék tájékoztatást nyújtanak a fogyasztóknak, és lehetővé teszik a gyártók számára, hogy pénzügyi előnyökre váltsák dekarbonizációs erőfeszítéseiket.

A tiszta energiára való átállás finanszírozása

Rövid távon a tisztaipar-megállapodás 100 milliárd eurót mozgósít az EU-ban előállított tiszta gyártás támogatására. Ez az összeg további egymilliárd euró összegű garanciát tartalmaz a jelenlegi többéves pénzügyi keretben.

A Bizottság:

Új keretrendszert fogad el a tisztaipar-megállapodás szerinti állami támogatásokra vonatkozóan. Ez lehetővé teszi majd a megújuló energia bevezetésére, az ipar dekarbonizációjának megvalósítására és a tiszta technológiák megfelelő gyártási kapacitásának biztosítására irányuló állami támogatási intézkedések egyszerűbb és gyorsabb jóváhagyását.

Ez lehetővé teszi majd a megújuló energia bevezetésére, az ipar dekarbonizációjának megvalósítására és a tiszta technológiák megfelelő gyártási kapacitásának biztosítására irányuló állami támogatási intézkedések egyszerűbb és gyorsabb jóváhagyását. Megerősíti az Innovációs Alapot , és javaslatot terjeszt elő egy Ipari Dekarbonizációs Bank létrehozására, amelynek célja 100 milliárd euró összegű finanszírozás biztosítása lesz az Innovációs Alapban rendelkezésre álló források, a kibocsátáskereskedelmi rendszer egyes részeiből származó további bevételek, valamint az InvestEU felülvizsgálata alapján.

, és javaslatot terjeszt elő egy létrehozására, amelynek célja összegű finanszírozás biztosítása lesz az Innovációs Alapban rendelkezésre álló források, a kibocsátáskereskedelmi rendszer egyes részeiből származó további bevételek, valamint az InvestEU felülvizsgálata alapján. Módosítja az InvestEU-rendeletet az InvestEU kockázatviselési képességének növelése érdekében. Ez akár 50 milliárd euró további magán- és állami befektetést mozgósíthat például a tiszta technológia bevezetésére, a tiszta mobilitásra és a hulladékcsökkentésre.

Emellett az Európai Beruházási Bank (EBB) csoport egy sor új finanszírozási eszközt is elindít majd a tisztaipar-megállapodás támogatása érdekében. Idetartoznak a következők: i. „hálózati gyártási csomag”, amely viszontgaranciákat és egyéb kockázatmérséklő támogatást nyújt a hálózati komponensek gyártóinak; ii. az Európai Bizottság és az EBB közös kísérleti programja a kkv-k és az energiaigényes iparágak által kötött energiavásárlási megállapodásokhoz nyújtott viszontgaranciákról; valamint iii. az InvestEU által működtetett Tech EU program keretében a tiszta technológiákra vonatkozó garanciaeszköz elindítása.

Körforgásos jelleg és a nyersanyagokhoz való hozzáférés

A kritikus fontosságú nyersanyagokhoz való hozzáférés kulcskérdés az európai ipar számára. Az EU-nak ezért biztosítania kell az ilyen anyagokhoz való hozzáférést, és csökkentenie kell a megbízhatatlan beszállítóknak való kitettséget. Ugyanakkor a körforgásos jelleg dekarbonizációs stratégiánk középpontjába helyezése hozzájárul az Unió korlátozott erőforrásainak maximális kihasználásához. Ezért a Bizottság a következő intézkedéseket fogja hozni:

Olyan mechanizmust alakít ki, amely lehetővé teszi az európai vállalatok számára, hogy közös platformon összesítsék a kritikus fontosságú nyersanyagok iránti keresletüket .

. Az érdekelt vállalatok nevében történő közös nyersanyagbeszerzés céljából létrehozza a kritikus fontosságú nyersanyagokkal foglalkozó uniós központot . A közös beszerzések méretgazdaságossági előnyökkel járnak, lehetővé teszik jobb árak és feltételek kialkudását.

. A közös beszerzések méretgazdaságossági előnyökkel járnak, lehetővé teszik jobb árak és feltételek kialkudását. 2026-ban elfogadja a körforgásos gazdaságról szóló jogszabályt a körforgásos átállás felgyorsítása, a szűkös anyagok hatékony felhasználásának és újrafelhasználásának biztosítása, globális függőségeink csökkentése és minőségi munkahelyek teremtése érdekében. A cél az, hogy 2030-ra az anyagok 24%-a körforgásos legyen.

Globális szintű fellépés

Az EU-nak minden eddiginél nagyobb szüksége van megbízható globális partnerekre. A folyamatban lévő és az új kereskedelmi megállapodások mellett a Bizottság hamarosan elindítja az első, tiszta gazdaságot szolgáló kereskedelmi és beruházási partnerségeket, amelyek diverzifikálják az ellátási láncokat, és kölcsönösen előnyös megállapodásokat hoznak létre. Ugyanakkor a Bizottság számos piacvédelmi és egyéb eszköz révén az eddiginél is határozottabban fog fellépni annak érdekében, hogy megvédje iparágainkat a tisztességtelen globális versennyel és a kapacitásfeleslegekkel szemben. A Bizottság emellett egyszerűsíteni fogja és hatékonyabbá teszi az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmust (CBAM).

A képzett munkaerőhöz való hozzáférés biztosítása

Iparunk átalakulásához képzett emberekre és a legkiválóbb tehetségekre van szükség. A Bizottság létre fogja hozni a készségek unióját, amely beruház a munkavállalókba, fejleszti a készségeket, és minőségi munkahelyeket teremt. Az Erasmus+ program akár 90 millió euróval járulhat majd hozzá a tisztaipar-megállapodáshoz kapcsolódó stratégiai iparágakban szükséges ágazati készségek megerősítéséhez. A megállapodás emellett támogatja a minőségi munkahelyeket, előmozdítja a szociális feltételességet, és további támogatást nyújt az átállás által érintett munkavállalóknak.