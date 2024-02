Ezért szárnyal a Bitcoin. De a veszély nem múlt el

A kripto tartalékvaluta emelkedésben van – és 2021 vége óta a legmagasabb szinten tart. Ezt érdemes tudni a Bitcoin-raliról.

Aranyláz a Bitcoin-rajongók körében: A világ első kriptovalutája 2100 dollárt (4 százalékot) erősödött az elmúlt 24 órában, és kedd este 57 000 dollár fölé kúszott fel. 2021 vége óta ez a legmagasabb szint. Az eufória óriási – de vannak figyelmeztetések is. A Handelszeitungban egy szakértő így osztályozza a Bitcoin hype okait:

Mi történik a Bitcoinnal?

A kripto-télnek egyelőre vége. A befektetők több mint egy éve folyamatos növekedésnek örvendenek: 2023 elejéhez képest az iparágvezető 245 százalékos, a folyó év első két hónapjában pedig 28 százalékkal nőtt a kriptovaluta. A 60 000 dollár közeledik – 2021 végétől minden idők csúcsa 69 045 dollár.

Miért emelkedik a Bitcoin?

A jelenlegi áremelkedésnek két fő oka van – mondja Julian Liniger svájci kriptoszakértő. „Egyrészt a Bitcoin ETF-ek, amelyek bő egy hónapja kereshetők. Tegnap, hétfőn milliárdos nagyságrendű kereskedési volument regisztráltak – ez új rekord.” Jelenleg több a vevő, mint az eladó a piacon, és kevés a likviditás a tőzsdéken. „Ez az oka annak, hogy az ár emelkedik” – mondja Liniger. (A Budapesti Értéktőzsde tájékoztatása szerint a hagyományos befektetési alaphoz képest, amelyik naponta egyszer közöl árat, az ETF-ek ára – a többi részvényhez hasonlóan – percről-percre változik, attól függően, hogy a benne található értékpapírok vagy nyersanyagok ára hogyan alakul a piacon. Egy ETF ugyanúgy szerezhető meg, mint egy részvény, a különbség azonban, hogy nem egy részvényt veszünk ezáltal, hanem például a teljes S&P 500 indexet alkotó összes részvényt egyszerre. Így az ETF ára is a S&P 500 index változását fogja követni.)

Másrészt sok befektető áremelkedésre számít a Bitcoin következő felezése miatt, amely áprilisban fog megtörténni, és tovább csökkenti az új Bitcoinok kínálatát. A felére csökkenti azt a jutalmat, amelyet a Bitcoin bányászai kapnak a kripto-tranzakciók ellenőrzéséért. Végül a folyamat a Bitcoin lassabb növekedéséhez vezet, ami általában az árak emelkedéséhez vezet. “A múltbeli adatokból egyértelműen kiderül, hogy a négyévente bekövetkező felezés pozitív hatással van a Bitcoin árfolyamára” – mondja Liniger.

Tovább fog emelkedni a Bitcoin ára a felezésig?

Könnyen lehetséges. A 2024. április 18-ra előrejelzett felére csökkenés várhatóan a jelenlegi Bitcoin árfolyam fő mozgatórugója lesz a következő hetekben és hónapokban. „Ha kevesebb Bitcoin elérhető, magasabbak az árak” – mondja Liniger. „Jelenleg tíz percenként 6,25 új Bitcoin kerül a piacra, azaz napi 900 bitcoin.” Az áprilisi felezés után csak feleannyi lenne, azaz tízpercenként 3125 bitcoin és napi 450 bitcoin.

Liniger hozzáteszi: „Nézze meg a Blackrockot – a világ legnagyobb vagyonkezelőjét. Január 11-e és a Bitcoin ETF jóváhagyása óta naponta több mint 2500 Bitcoint vásárolt az ügyfeleiknek. A svájci Bitcoin alkalmazás, a Relai alapítójaként Liniger maga is profitál a 2009-ben kibocsátott kriptovalutával kapcsolatos felhajtásból. „A Relainál rekordszámú új felhasználót látunk az áremelés miatt. Csak ebben az évben ügyfeleink 50 millió frankot fektettek be Bitcoinba.”

A Bitcoin most biztonságos befektetés?

Nem, a kriptovaluta továbbra is erősen ingadozó. Nagy árveszteség bármikor lehetséges. Az Európai Központi Bank (EKB) megkongatta a vészharangot és élesen bírálta a Bitcoint a múlt hét végén a honlapján közzétett blogbejegyzésében. Előbb-utóbb a kriptovaluta értéktelenné válik. Liniger kriptoszakértő ezt nem hiszi el: „A hosszú távú trend egyértelműen pozitív.” De azt is tudja: „A bitcoin még nagyon fiatal eszközosztály, és ennek megfelelően a volatilitás magas és az is marad. A bika- és medvepiacok váltják egymást.”

Érsek M. Zoltán