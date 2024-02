Február 5: startol a 30 milliárdos elektromos céges autó vásárlásának támogatása

Február 5-én, délután nyílik meg az a 30 milliárd forint keretösszegű, céges elektromos autó vásárlási pályázat, ahol a vidéki vállalkozások majdnem dupla akkora keretre számíthatnak. Van miért indulni, mert miközben az e-autók széles választéka áll rendelkezésre, a villanyautó is segíthet a céges károsanyag kibocsátás csökkentésében.

Online felületen pályázhatnak majd a cégek a most induló, 30 milliárd forint keretösszegű elektromos autó vásárlási programban, ahol a budapesti cégek 10,8 milliárd forintos keretre, vidékiek pedig 19,2 milliárdra pályázhatnak az interneten közzétett feltételekkel.

A kiírás szerint összesen legfeljebb 9375 darab projekt támogatható, ami azt jelenti, hogy amennyiben átlagosan 3,2 milliós támogatást vesznek igénybe a cégek, akkor a budapesti vállalatok legfeljebb 3375 új elektromos autó megvásárlásához elegendő forrásra számíthatnak.

A pályázatban a vásárláskor először forgalomba helyezésre kerülő, új, tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon-gépjármű, és kisbusz beszerzése támogatására van lehetőség. Az elektromos autó támogatás magánszemélyeknek nem érhető el.

A pályázatok benyújtására 2024. február 5-től 2025. március 31. 10 óráig van lehetőségük a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaságoknak vagy egyéni vállalkozóknak, ahol az alapítása 2021.12.31. vagy ennél korábbi dátumú.

Feltétel az is, hogy gazdasági társaság esetében a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele meghaladja a projekt elszámolható költségét. Taxis személyszállítást (TEÁOR 4932) tevékenységet folytató egyéni cég vagy egyéni vállalkozó csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a cégjegyzékében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásában legkésőbb 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás tevékenység.

Támogatási kérelmet nem nyújthat be olyan vállalkozás, amelynek a tevékenységei között a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) szerepel.

Az elektromos autók üzemeltetése a közvetlen gazdasági haszon mellett a cégek számára azért is egyre fontosabb, mert a fenntarthatósághoz kötődően, a működéshez kapcsolódó CO₂ kibocsátáscsökkentésben is sokat segíthet. Aminek jelentőségét jól mutatja, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint a 2021-ben Magyarországon regisztrált személygépkocsik átlagos CO₂ emissziója az Európai Unióban a tizedik legnagyobb, 133 g/km volt.

Ez egy átlagos, napi 80 km-es útra vetítve már egy autó esetében is több, mint 10 kg-os kibocsátást takar. Egy 100 gépkocsiból álló flotta esetén pedig a cég által üzemeltetett autók karbonlábnyoma akár egyetlen nap alatt is több, mint egy tonna feletti kibocsátást jelenthet, ami még akkor is sok, ha a céges flottákban üzemeltetett járművek általában a országos átlagnál fiatalabbak.

A témához kapcsolódik 2024 március 21-i szakmai konferenciánk, ahol a 30 milliárdos kerettel megnyíló, elektromos autó beszerzést támogató pályázattal kapcsolatos információk, tanulságok mellett, a nagyvállalatok mellett a KKV-ék szempontjából is egyre meghatározóbb, már hatályos ESG törvény cégautó üzemeltetésre vonatkozó kérdéséről is hallhatnak a résztvevők. További információ: https:// azuzletkonferenciakozpont.hu

Érsek M. Zoltán