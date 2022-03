Február a fintech szektorban: pezseg a kriptopiac, lendületben a fejlődő régiók

Ismét eseménydús hónapot zártak a fintech szektor szereplői. A tőkebevonások száma csökkent januárhoz képest, a visszaesés mértéke azonban nem jelentős és a rövidebb hónapra is visszavezethető. Februárban a legforróbb terület a kriptovaluták világa volt, de a korábbiakhoz képest látványos aktivitás jellemezte a fejlődő piacokat is. A digitális újdonságok iránt érdeklődő hazai felhasználók számára váratlan negatív hírt jelentett ugyanakkor a Revolut forintszámláinak megszűntetése – derül ki a Peak Financial Services havi jelentéséből.

A legnagyobb tőkebevonás egymilliárd fonttal (1,4 milliárd dollár) az FNZ nevéhez fűződött februárban. Az FNZ egy londoni székhelyű vagyonkezelési infrastruktúra szolgáltató. A vállalat pénzintézeteknek teszi lehetővé, hogy vagyonkezelési szolgáltatásokat kínáljanak ügyfeleiknek.

A második helyen a Nubank szerepel. A brazil neobank decemberben lépett tőzsdére, ezúttal Warren Buffett jóvoltából került be az élmezőnybe. Az „omahai bölcs” egymilliárd dollárra növelte részesedését a vállalatban, amelybe már az IPO előtt beszállt. Érdekesség, hogy Buffett ezzel a tranzakcióval nagyjából egyidőben túladott a Visa és a Mastercard részvényein. A jelek szerint a veterán befektető a hagyományos szolgáltatók, az inkumbensek kárára növeli kitettségét a fintech szektorban.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a brit GoCardless fért fel. Az online fizetésfeldolgozási szolgáltatást nyújtó vállalat 232 millió fontot (312 millió dollárt) vont be. A londoni fintech értéke ezzel 1,56 milliárd fontra (2,1 milliárd dollárra) emelkedett.

Kripto minden mennyiségben

A hónap legforróbb területe egyértelműen a kriptovaluták piaca volt. A neobankok közül egyre többen kezdenek el kriptokereskedési szolgáltatásokat nyújtani ügyfeleiknek. Így tett februárban a Lunar is, amely külön vállalatot is létrehoz blockchain irányú törekvéseinek. A kriptokereskedés mellett a dán neobank további szolgáltatások fejlesztését tervezi, amivel még közelebb hozná ügyfeleihez a virtuális pénzek világát.

Az osztrák Bitpanda is hallatott magáról: a neobanki és digitális befektetési szolgáltatásokat kínáló fintech felvásárolta a letétkezelő és pénztárca-szolgáltató Trustologyt. A lépéssel a Bitpanda újabb területre lépett be, a Bitpanda Custody névre átkeresztelt vállalat pedig a világ egyik legnagyobb digitális letétkezelője lett.

Izgalmas hírek érkeztek a legnagyobb kriptotőzsdék háza tájáról is. A Binance 200 millió dollárt fektetett a Forbesba. A vállalat ezzel a két legnagyobb részvényes egyikének mondhatja magát, a kilenc fős igazgatótanácsba pedig két főt is delegálhat. Sokak szerint ezzel megkérdőjelezhetővé válik a Forbes objekivitása a kriptovalutákkal, a metaverzummal és a Web3 világával kapcsolatban.

A Binance nagy riválisa, a Coinbase február végén jelentette be pénzügyi eredményeit. A kriptotőzsde negyedéves bevételei 2,5 milliárd dollárra rúgtak, ami jelentősen meghaladta az 1,9 milliárd dollár körüli előzetes várakozásokat. Az eredményes negyedév ellenére a szakértők visszaesést várnak a folytatásban.

A legnagyobb kártyakibocsátók sem tétlenkedtek februárban a kriptopiacon. A Visatól biztató hírek érkeztek: 2022-es pénzügyi évük első negyedében 2,5 milliárd dollárnyi tranzakciót hajtottak végre a vállalat kriptovalutákhoz kapcsolt bankkártyáin. Ez nagyjából 70 százaléka a teljes 2021-es pénzügyi év forgalmának, ami markáns növekedést vetít előre az idei évre.

A Mastercard ezúttal tanácsadói tevékenységének bővítéséről tájékoztatta a nagyérdeműt. A vállalat a jövőben újabb területekre lép be tanácsadóként, amelyek között ott vannak a kriptovaluták és a további digitális fizetőeszközök.

Az inkumbens pénzügyi szereplők ilyen jellegű lépései igazolják a kriptoeszközök validitását, amire továbbra is szükség van, hiszen sokan még mindig kételkednek azok valódi értékében. A terület lelkes követőinek jó hír, hogy a BlackRock is felveheti kínálatába a kriptoeszközöket. A világ legnagyobb vagyonkezelője a hírek szerint Aladdin nevű platformján vezetheti be a szolgáltatást, ugyanakkor az értesülést eddig nem erősítették meg.

A számos optimizmusra okot adó hír után egy kevésbé biztató fejleményről is be kell számolni. A Chainalysis kutatása alapján 2021-ben nagyjából 8,6 milliárd dollárnyi kriptovalutát használtak fel pénzmosásra, ami 30 százalékos emelkedést jelent a 2020-as értékhez képest. A cég becslései szerint 2021-ben 14 milliárd dollárnyi kriptovaluta kötött ki bűnözőknél, ami az eddig tapasztalt legnagyobb érték. Az ilyen eredmények azt mutatják, hogy a számtalan ígéretes use case és szolgáltatás ellenére a kriptovaluták világa továbbra sem mentes a visszaélésektől. A probléma mitigációja elengedhetetlen ahhoz, hogy széles körben növelni lehessen a fogyasztók bizalmát és nyitottságát. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy sosem realizálódnak a területben rejlő lehetőségek.

Mozgolódnak a fejlődő országokban is

Látványos volt a fejlődő országokból érkező fintechek aktivitása februárban. A Tonik, a Fülöp-szigetek egyik legnagyobb neobankja 131 millió dollárt vont be befektetőitől, így folytathatja a növekedést. A Tonik alig nyolc hónap alatt 100 millió dollárnyi betétre tett szert ügyfeleitől. A Fülöp-szigetek felnőtt lakosságának 70 százaléka nem rendelkezik bankszámlával, aminek fényében máris nem olyan meglepőek a Tonik dicséretes eredményei.

India legnagyobb neobankja, a Niyo szintén aktív volt a tőkepiacokon, a vállalat 100 millió dollárhoz jutott. A Niyo a klasszikus banki és pénzforgalmi szolgáltatások mellett a vagyonkezelésre is nagy hangsúlyt fektet. A most bevont tőke nagy részét a vállalat termékfejlesztésre fordítja majd. Ez azt jelenti, hogy rövidesen személyi kölcsönökkel, hitelkártyákkal, valamint beágyazott valuta átváltási funkciókkal bővül a termékpaletta.

Az Egyesült Arab Emírségek vezetése egy ideje érzékelhetően próbálja segíteni a helyi fintech ökoszisztéma fejlődését. Ezúttal egy új digitális bank indulása jelezte, hogy valóban felpezsdülni látszik az élet az országban. A hamarosan debütáló Wio többségi tulajdonosa az ADQ befektetési vállalat, de további inkumbensek is rendelkeznek részesedéssel a vállalatban. A Wio 100 százalékban digitális banki termékpalettát kínál majd ügyfeleinek, akiknek személyre szabott megoldásokkal igyekszik kielégíteni az igényeit.

Végezetül említést érdemel a jordániai LINC is, ami hazája első családi bankjaként kezdte meg működését nemrégiben. A LINC összetett stratégiával igyekszik elnyerni a jordániai egyetemisták és fiatal felnőttek bizalmát. Mobilappján keresztül a vállalat digitális banki megoldásokat kínál, ugyanakkor a személyes kapcsolatokra is épít. A fiatalok tanórákat és előadásokat látogathatnak, illetve karrier tippeket és vállalatalapítási tanácsadást kaphatnak. A LINC célja, hogy felpezsdítse a jordániai vállalkozói kedvet, valamint saját szolgáltatásain keresztül hozzájáruljon a fiatalok pénzügyi ismereteinek bővüléséhez.

Megakadt a magyarországi terjeszkedésben a Revolut

Néhány hete sokakat villámcsapásként ért a hír, hogy megszűnnek a Revolut forintszámlái. Azóta kiderült, hogy a brit neobank hazai számlavezető bankja döntött az együttműködés leállításáról, egyelőre ismeretlen okokból. Ez azt jelenti, hogy a Revolut április 1-jétől nem fér hozzá a hazai fizetési rendszerekhez. Ettől a naptól a Revolut felhasználói magyar helyett litván számlaszámot kapnak, a magyar számlákra érkező utalásokat pedig visszajuttatják a küldő félnek.

Emiatt várhatóan drágábbak és a hosszabbak lesznek a pénzügyi műveletek. Minden magyar banknál vezetett számláról a Revolut-számlára érkező, vagy fordított utat bejáró utalás nemzetközi SWIFT utalásnak számít április 1-jét követően.

A SWIFT egy pénzügyi kommunikációs rendszer, amelyet devizaügyletek lebonyolítására használnak a világ pénzintézetei. Azzal, hogy a Revolut hamarosan a hazai rendszer helyett a nemzetközit lesz kénytelen igénybe venni, nemzetközi díjszabás és folyósítás vonatkozik majd az utalásokra. A SWIFT utalásoknál 3-4 százalékos díjakkal lehet számolni, továbbá nagyjából 1-4 munkanapnyi várakozással. Egy 100 ezer forintos utalás díja tehát akár 3-4 ezer forint is lehet, és adott esetben átcsúszhat a következő hétre is.

A fentiek fényében nehéz elképzelni, hogy a Revolut elsődleges számlavezetőként tudjon működni a hazai piacon. A neobank számára ez rossz hír, hiszen közismert célja, hogy versenybe szálljon a hagyományos bankokkal. A Revolut részben emiatt tavaly ősz óta Magyarországon is használja a Litvániában szerzett banki engedélyét, így immár 100 ezer euróig terjedő betétbiztosítást is kínál a Revolut Bank ügyfeleinek. A mostani hír jelentősen visszavetheti az ügyfelek lelkesedését, hiszen a 3-4 százalékos tranzakciós díjakat kevesen lesznek hajlandóak megfizetni. Kijelenthető, hogy a forintszámlák megszűnésével a vállalat és ügyfelei is sokat veszítettek, a Revolutnál pedig vélhetően már keresik a megoldást a problémára.