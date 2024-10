Fellendülés várható az ingatlanpiacon

Az építési hitelek és a lakáshitelek kamatszintjei a korábbi évekhez képest jelentősen csökkentek, ami most kiváló alkalmat kínál azok számára, akik építkezésbe vagy házvásárlásba szeretnének belevágni. Ez a lehetőség pedig a 2022 óta hanyatló ingatlanpiac fellendülését is magával hozhatja, hiszen az alacsonyabb hitelkamatok miatt több család számára nyílik meg a lehetőség a vásárlásra vagy az építkezésre.

Aki új lakóingatlant szeretne vásárolni, most épp időben van, jövőre ugyanis az építőipar újraindulásával és a piac fellendülésével mintegy húsz százalékos emelkedés várható. Az iparág új lendülete nem csak az árakra lesz hatással, de érinteni fogja a szakembereket is, ezzel kapcsolatban már most érezhető a hiány, de egyes építőanyagokra is heteket kell már most várni. Mindezek mellett azonban az építési hitelek és a lakáshitelek kamatszintje a korábbihoz képest leesett, ami viszonylag olcsónak tekinthető hiteleket tesz lehetővé és ez szintén a 2022 óta hanyatló ingatlanpiac fellendülését erősíti.

“Szűkült az olló az államilag támogatott és a piaci hitelek között. Jelenleg ha CSOK+ támogatással vásárol valaki egy 3 hálószobás, nappalis házat 62-63 millió forintért és 12 millió forintot (20% önerőt) tesz le, 25 éves futamidő esetén 240 ezer forintos havi törlesztőrészletre számíthat 2,68%-os kamat mellett. Ha pedig babaváró hitelt is igényelnek, vagy ÁFA-visszatérítést kapnak, ez az összeg még kedvezőbb lehet. Azok számára, akik nem jogosultak a CSOK+ támogatásra, a piaci hitelek most jelentősen kedvezőbbé váltak. A fent említett példa esetében, ha egy piaci hitelt választanak 5,6%-os kamattal, a havi törlesztőrészlet 300 ezer forint körül alakul. Ez a különbség lényegesen kisebb, mint korábban, amikor a piaci hitelek törlesztőrészlete akár 420-440 ezer forint is lehetett” – magyarázta Virág Gergő, az Imperial Holding cégvezetője.

A hitelkamatok csökkenése a szakértő szerint azt eredményezi, hogy ezáltal többen vállalhatják a hitelfelvételt, ami felpezsdíti az építőipart és az ingatlanpiacot is. A jövőben pedig a kamatok tovább csökkenhetnek, ami még inkább elősegíti a piac fellendülését.

Sokan azonban továbbra is bizonytalanok a képlékeny gazdasági helyzet miatt, és félnek belevágni egy építkezésbe vagy vásárlásba. Virág Gergő szerint 2025-ös év kulcsfontosságú lesz az ingatlanpiacon. Az 5%-os ÁFA jelenlegi kedvezménye 2026-ban kifuthat, ha nem hosszabbítják meg. Ez komoly kihívás elé állíthatja a piacot, mivel a 27%-os ÁFA jelentős költségnövekedést eredményezhet. „Akik biztosan építkezni szeretnének, azoknak érdemes már jövőre megszerezni az építési engedélyt” – figyelmeztetett.

A most év végére jósolt 20%-os ingatlanár-emelkedés még nem következett be, de 2025-re ez valószínűleg elkerülhetetlen lesz. Ahogy a kereslet növekszik, az anyag- és szakemberhiány is megjelenhet, ami szintén drágulást hozhat magával. „Aki később lép, az drágábban fog építkezni vagy házat vásárolni, ráadásul a szabad kapacitás is szűkülhet” – mondta a szakértő.

Az ingatlanpiac kettévált: jó alkuk és kitartott árak

Virág Gergő egy másik érdekes jelenségre is felhívta a figyelmet: az ingatlanpiac kettévált: vannak eladók, akik ragaszkodnak a magasabb árakhoz, és kitartják azokat hónapokon át. „Olyan hirdetések is vannak, amelyek 8-10 hónapja futnak, és az árak nem csökkennek, sőt, néhol még emelkednek is” – mondta. Ezzel szemben más országrészeken komoly alkukkal lehet jó áron építési telkekhez és házakhoz jutni.

Az agglomeráció folyamatosan bővül, egyre távolabbi települések is népszerűvé válnak, ahol a telkek irányáron akár két hét alatt is elkelhetnek. Virág Gergő azt tanácsolja, hogy akik ilyen területen szeretnének vásárolni, már pénzzel a zsebükben érkezzenek, mert a legjobb ajánlatokra érdemes gyorsan lecsapni. Azonban azok számára, akik olcsóbban szeretnének vásárolni, és nyitottak Budapesttől távolabb költözni, olyan helyek, mint Abony, Sárszentmihály vagy a Velencei-tó környéke, például Baracska és Kajászó, kedvezőbb lehetőségeket kínálnak.

Arra is érdemes azonban figyelni, hogy a szűkebb agglomerációban az építkezések számos helyen akadályokba ütközhetnek, mivel számos település építési korlátozásokat vezetett be az infrastruktúra terhelhetőségének korlátai miatt.

Az Imperial Holding a szűkebb és tágabb agglomeráció meghatározó építő és befekteteő cége, amely nemrégiben elnyerte a Magyar Brands díjat a Kiváló Üzleti Márka kategóriában. A cég ráadásul a nagy építőipari beruházók között kiemelkedő AAA-s panaszmentességi besorolással rendelkezik, amelyet a Nyugodt Építkezés Garancia szervezet ítélt oda. „Ez a besorolás a cégünk elkötelezettségét tükrözi, hogy ügyfeleinknek biztonságos és stresszmentes építkezési folyamatot biztosítsunk” – tette hozzá Virág Gergő.