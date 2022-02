Fontos levelet kapnak az autósok a NAV-tól

Az amerikai futball nagy ünnepe, a Super Bowl nemcsak a sportélmény és a félidei szünetben minden alkalommal sztárparádét hozó showműsor miatt egyedülálló attrakció, hanem azért is, mert ilyenkor a reklámozók évről évre kitesznek magukért. Célzottan erre az eseményre legyártott - és csillagászati összegért sugárzott - reklámokkal bizonyítják, mennyire humorosak, kreatívak és persze mennyire nagyszerű az általuk ajánlott termék, vagy szolgáltatás. Ebben a tekintetben a Los Angelesben rendezett és a Los Angeles Rams által nyert Super Bowl sem különbözött elődeitől. De az új idők új gazdasági szelét már jelzi, hogy a koronavírus-járvány második Super Bowljának reklámszüneteiben számos első hirdetőt is láthattak azok a százmilliók, akik televízión keresztül követték az amerikai foci csúcsrangadóját. Miközben egy sor pénzügyi technológiai és kriptovalutás cég "elsőbálozó” volt, az egy év szünet után újra jelentkező utazási cégek megjelenése azt mutatja, hogy a turisztikai piac is kezd talpraállni.