Fürdőprogramokat szerveznek a nyár végére is 

Még mindig tart a nyár, hőségnapok is várhatók, ilyenkor külföldi és hazai turisták és a fővárosiak egyaránt vízbe és víz mellé vágynak hűsölni. Az idei MoziKedd sorozat ezen a héten zárul a Széchenyi fürdőben. Felejthetetlen látványt ígér a Rudas tetejéről az augusztus 20-i tűzijáték. A nyári szezon végét pedig a Pesterzsébeti fürdőben ünnepeljük majd a hónap utolsó napján.

Esti szórakozás, egyben ellazulás és felfrissülés – ez mind egyben a CineSpa Filmekbe merülve program a Széchenyi fürdőben, ahol négy kedden át lehetett fürdőzni és mozizni a kültéri kültéri élménymedencéből. Az utolsó alkalom augusztus 6-án lesz, a rendezvénysorozatot záró film a ma már kultfilmmé vált Bohemian Rhapsody. A vetítés 21 órakor kezdődik, jegyek online válthatók (https://jegyek.szechenyifurdo.hu/).

A Sziget Fesztivál látogatói számára szeretnénk Budapest egyedülálló fürdőit is bemutatni, így ebben az évben is csatlakoztunk a CityPASS kampányhoz. Ennek keretében a „Sziget-lakók” egy alkalommal ingyenesen léphetnek be valamely fürdőnkbe, ezt követően pedig 20 százalék kedvezménnyel válthatnak SZIGET CityPASS by Budapest Card elnevezésű belépőt – írta közleményében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt..

Egész évben különleges élmény a Rudas Panoráma medencéje, ahonnan napfelkeltekor az éledő várost lehet megcsodálni, napközben a nyüzsgő világváros közepén lehet mégis relaxálni.

Évente egyszer pedig valóban kivételes alkalom, hogy az augusztus 20-i tűzijáték a Duna-parton álló fürdő tetejéről egészen közelről csodálható meg (https://www.rudasfurdo.hu/ahonnan-meg-sosem-lattad-a-tuzijatekot).

A Csillaghegyi fürdőben is bámulatos kilátás nyílik Óbudára, a budai hegyekre és a pesti oldalra is, a nyári estéken érdemes még a Panoráma medencét kipróbálni családi vagy baráti privát fürdőzésre is (https://www.csillaghegyifurdo.hu/privat-furdozes).

A szaunakedvelők egész évben keresik és igénylik a különleges szaunaprogramokat. A Pesterzsébeti fürdőben minden hónap harmadik péntekén tartott Szauna Péntek négy szaunaszeánszot tartalmaz, a következő szaunaest időpontja augusztus 16. (https://www.pesterzsebetifurdo.hu/szauna-pentek).

Hagyományaink szerint a nyári szezont méltóképpen búcsúztatjuk, ez évben augusztus 31-én hosszított nyitvatartással tartjuk meg a strandzáró bulit a Pesterzsébeti fürdőben. Napközben lesznek gyerekprogramok vízben és vízparton, majd a felnőttek szórakoztatására DJ és zene bel- és kültéren, ezúttal vizuális effektekkel feldobva.

A nyári fürdőzés kellemes élményei mellett a veszélyekre is fontos figyelni. Egyre többet hallani a túlzott mértékű napozásról, az erős az UV-sugárzásról és ezek káros hatásairól bőrünkre. Gondolva vendégeinkre és munkavállalóinkra fürdőinkben a nyár folyamán több helyszínen is szerveztünk ingyenes bőrgyógyászati szűrővizsgálatot – így a Palatinus-, a Paskál- és a Pesterzsébeti fürdőben is. Csaknem háromszázan éltek ezzel a lehetőséggel, melynek eredményeként több, mint 20 ember részére további vizsgálat is javasolt.(Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.)