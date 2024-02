Gőzerővel készül hazánk az uniós elnökségre

A műhús kérdése, az élelmiszer pazarlás elleni küzdelem és állatjóléti témák is szerepelnek hazánk uniós elnöki napirendjén, amiről Nagy István agrárminiszter hivatalában egyeztetett Sztella Kiriakídisszel, az Európai Bizottság egészségügyi és élelmiszerbiztonsági biztosával, kedden délután.

A tárcavezető a találkozó elején arról beszélt, hogy Európában a gazdák mindenütt nyugtalanok, a kialakult helyzetben pedig megnyugtató válaszokat kell adnunk. Olyan ügyek vannak napirenden, amelyek komoly vitákat keltenek, nekünk pedig hiteles, a termelők által elfogadható és megvalósítható megoldásokat kell nyújtanunk, amelyek egy jobb világhoz vezetnek.

Az állatjóléti kérdések a társadalmi érdeklődés középpontjában állnak, ezért nem lehet közömbösen viszonyulni hozzájuk. Hazai szinten is dolgozunk azon, hogy fellépjünk az illegális kutya- és macskaszaporítás ellen. Fontos megválaszolandó kérdés az is, hogy egy illegális hálózat felderítése után, hol lehet majd az állatokat elhelyezni, mivel a menhelyek telítettek. Az EU-s javaslatokban nagyon fontos az a központi nyilvántartó rendszer, ahol a társállatokat regisztrálják az egész unióban. Meg kell találunk azokat a lehetőségeket is, hogy a tenyészállatokat az export kapcsán hogyan tudjuk megfelelően szállítani. Fontos, hogy azSztella Kiriakídisszel,

Európából kiáramló és beáramló állatokra – és állati eredetű termékekre – is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak – tette hozzá.

A megbeszélésen a miniszter az élelmiszerpazarlás elleni küzdelmet hazánk erkölcsi kötelességének nevezte. Kifejtette, Magyarország 2024 októberében egy nagy nemzetközi konferencia keretében szeretne foglalkozni a kérdéssel, összegyűjtve a jó európai gyakorlatokat és programokat, egyúttal olyan ajánlásokat megfogalmazva, melyekben széleskörű konszenzus van. Nagy István komoly eredménynek tartja, hogy a magyar háztartásokban 6 év alatt az élelmiszerpazarlás mértéke 27%-al csökkent, amelyhez nagymértékben hozzájárult a Nébih által kidolgozott célzott szemléletformálás, és a tájékoztató kampányok.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy hazánk védendő értéknek tartja a GMO-mentes mezőgazdaságot, amely Magyarország alaptörvényben is szerepel. Az új európai szabályozás kapcsán pedig hazánk nagy vitára számít. A műhús kérdése szintén szerepel hazánk elnökségi napirendjén. Magyarországon elsöprő ennek a terméknek az elutasítottsága. Látjuk azt, hogy Szingapúrban, Izraelben és az Egyesült Államokban már engedélyezték a műhúst, hazánk azonban az előállítást és a forgalmazást mindenképpen szigorúan szabályozni szeretné – fűzte hozzá az agrártárca vezetője. (Agrárminisztérium)