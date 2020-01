Green Deal. A Goldman Sachs is zöldebb lesz

A Goldman Sachs bejelentette: erőteljesebben támogatja a zöld kezdeményezéseket a 2030-ig tartó, 750 milliárd dolláros programjában.

A terv szerint a program keretében az éghajlatváltozással küzdő vagy pénzügyi szempontból hátrányos helyzetű embereket támogató projektekhez biztosít tanácsadási szolgáltatásokat és hiteleket közvetlenül vagy közvetítőként a megújuló energiaforrásokra, a fenntartható szállításra, a megfizethető oktatásra, és számos más területre összpontosító vállalatokkal és projektekkel kapcsolatban.

Eközben hivatalosan is betiltotta meghatározott fúrási és bányászati tevékenységek finanszírozását, meghirdetve az új sarkvidéki fúrásokhoz vagy termikus szénbányákhoz nyújtott új kölcsönök kizárását.

Egyes befektetők már globálisan is rangsorolják a bankok fosszilis tüzelőanyagok finanszírozására irányuló tevékenységét, és olyan más ágazatokat is figyelnek, amelyek – miként a fegyvergyártás – a politikailag kényes területekhez is kötődnek.