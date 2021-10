Gyenge kezdés az amerikai tőzsdéken

Indexcsökkenéssel indult a kereskedés hétfőn a New York-i értékpapírpiacokon. Az indexek pénteken nyereséggel zártak és a hetet is emelkedéssel fejezték be.

A DJIA-30 index 0,41 százalékkal, az S&P-500 index 0,40 százalékkal, a Nasdaq Composite index 0,36 százalékkal alacsonyabban kezdte a hétfői kereskedést.

A DJIA index 15,3 százalékkal, az S&P index 19,0 százalékkal, a Nasdaq pedig 15,6 százalékkal állt év eleji értéke felett pénteki záróértékén.

Az indexek hétfői csökkenését a világgazdasági növekedés ütemével szemben támasztott kételyekre és az olajár-emelkedés feltételezett inflációs hatására vezetik vissza tőzsdei elemzők.

A kínai gazdaság a harmadik negyedévben a várt 5,2 százaléknál kisebb mértékben, 4,9 százalékkal nőtt éves bázison természeti csapásokra, járványgócok megjelenésrére és az áramellátás kihagyásaira visszavezethető módon. A második negyedévben még 7,9 százalékos volt az éves növekedés.

Az előttünk álló héten már sűrűsödnek a harmadik negyedéves eredmény beszámolók. A nagyobbak közül a Netflix, a Johnson & Johnson, a Tesla, az United Airlines, a Procter & Gamble, a Verizon és az IBM mutatja be harmadik negyedéves mérlegét.

Az elmúlt héten az S&P-500 indexből 41 cég közölte jelentését, 80 százalékban várakozáson felüli nyereségről adtak számot. Az index ötszáz tagvállalatának összesített nyeresége előrejelzések szerint nagyjából 30 százalékkal haladja majd meg a 2020 harmadik negyedévit.

Az olajár emelkedett hétfőn, az amerikai piacok nyitásakor a WTI 1,25 százalékkal állt magasabban a nemzetközi kereskedelemben hordónként 83,31 dolláron, a Brent ára 0,79 százalékkal ment fel 85,53 dollárra. A WTI ára 76 százalékkal, a Brent ára 70 százalékkal áll az év eleji felett.

Az eurót 0,08 százalékkal jegyzik erősebben 1,1608 dolláron, az arany spot ára 0,08 százalékkal csökkent 1763,93 dollárra unciánként.