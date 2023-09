Ha az EU nem zárja le a határokat, akkor a gazdák fogják azt megtenni!

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), valamint a

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szervezésében gazdatüntetést tartottak a

záhonyi határátkelőhelyen amiatt, hogy Brüsszel – több érintett ország határozott

kérése ellenére – nem hosszabbította meg az ukrán gabona behozatali tilalmát.

A gazdálkodók Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének címzett nyílt levelet fogalmaznak meg, amelyben azt kérik, hogy Brüsszelben a nemzetközi nagytőkések támogatása helyett szakmai alapon hozzák meg a döntéseket.

– Az EU elfogadhatatlan intézkedései nyomán az ukrán gabona letarolta a piacokat.

– A magyar gazdák 100 milliárd forint feletti veszteséget szenvednek el csak a búza esetében, és a többi terménynél sem jobbak a kilátások.

– Brüsszel teljesen figyelmen kívül hagyja a magyar és a kelet-európai gazdák érdekeit -Nem szabad beengedni az ukrán terményt az országba!

Vasárnap délelőtt a záhonyi határátkelőhely előtt mintegy 400 termelő gyűlt össze az

ország összes vármegyéjéből. Sokan közülük traktorokkal, erőgépekkel vonultak fel a 4-es

főút Ukrajna felőli oldalán, míg mások transzparensekkel adtak hangot

elégedetlenségüknek.

Győrffy Balázs, a NAK elnöke a demonstráció kiemelt szónokaként elmondta: árulásként

élik meg a gazdálkodók az Európai Bizottság pénteki döntését, amellyel Brüsszel

feloldotta az ukrán gabonára vonatkozó importkorlátozást. A döntés ráadásul nem a

háború sújtotta ukrán népnek nyújt segítséget, hanem a nemzetközi nagytőkések érdekeit

szolgálja. A 10 legnagyobb ukrán mezőgazdasági termelő vállalkozásból 9-et ugyanis

nem Ukrajnában jegyeztek be. Ezek jellemzően amerikai és nyugat-európai tőkealapok

érdekeltségébe tartoznak. Ennek ismeretében az is magyarázatra vár, hogy miért védik

annyira Brüsszelben az ukrajnai agrárérdekeltségeket, miért erőltetik be vám és kvóta

nélkül az EU piacaira a bármiféle uniós termelési előírás betartása nélkül előállított

ukrajnai mezőgazdasági termékeket.

– Az Európai Bizottság nem a mi érdekeinket képviseli! Örülünk annak, hogy a kormány

velünk van, annak ellenére is, hogy a magyar gazdákat segítő intézkedéseket az EU-s

joggal szemben kellett meghoznia – emelte ki Győrffy Balázs utalva arra, hogy a magyar

kormány péntek éjfélkor nemzeti hatáskörben meghosszabbította és 24 árucsoportra

kiterjesztette az importkorlátozást.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke közölte: a gazdák nyílt

levéllel fordulnak Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez, kérve, hogy

az ukrán agrártermékek dömpingjével szemben szakmai alapon hozzanak döntést, ne

légből kapott ötletek alapján keserítsék meg a gazdák életét.

A gazdák kiállnak a magyar kormány mellett, az importtilalom fenntartása ugyanis nemzeti érdek. A hatóságoktól azonban azt kérik, hogy fokozzák az ellenőrzések hatékonyságát, hogy az ukrán gabona kerülőúton se jöhessen be az országba.

A magyar gazdák határozott és azonnali intézkedéseket várnak Brüsszeltől. Magyarország

és a többi érintett ország gazdálkodói érdekében követelik, hogy az Európai Bizottság

hosszabbítsa meg az ukrán gabona importtilalmát. Továbbá olyan – hosszútávon is

hatékony – megoldást dolgozzon ki, amely amellett, hogy támogatja az ukrán termékek

eljutását a hagyományos piacaikra, az európai gabonapiac, az uniós gazdák stabilitásának

helyreállítását is segíti.

A behozatal korlátozása mellett felszólítják az uniós döntéshozókat, hogy tegyenek

piacstabilizáló lépéseket, valamint kompenzálják a magyar gazdák veszteségeit. Utóbbit

részben sikerült kiharcolni, de a károkhoz képest aránytalanul kis mértékű a kompenzáció.

Mindemellett alapkövetelmény kell legyen, hogy az ukrán terményekkel szemben is

tartassák be az uniós termelésre vonatkozó növényvédelmi, növényegészségügyi

előírásokat.

Ha az EU nem zárja le a határokat, akkor a gazdák fogják azt megtenni – de ez esetben nem lesz hazánkon átmenő gabonaforgalom sem! – hangzott el.

(A NAK és a MAGOSZ közös sajtóközleményéből)