Ha Brüsszel nem lép…. A kormány minden eszközzel megvédi a gazdák érdekeit

Ha Brüsszel nem lép, akkor hazánk szeptember 15. után nemzeti hatáskörben fogja meghosszabbítani az ukrán gabonára vonatkozó behozatali tilalmat – közölte Nagy István agrárminiszter Szófiában, ahol Kiril Vatev, bolgár mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterrel egyeztetett, kedden.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy közösen kell fellépni az ukrán gabonadömpinggel szemben és együttes megoldást kell találni a piaci zavarok hosszú távú kezelése érdekében. Kiemelte, amennyiben az Európai Bizottság nem hosszabbítja meg a szeptember közepén lejáró moratóriumot, akkor Magyarország nemzeti hatáskörben fog cselekedni és minden lehetséges eszközzel meg fogja védeni a gazdák érdekeit. Kifejtette, kétségtelen, hogy továbbra is támogatnunk kell Ukrajna mezőgazdasági termékeinek kivitelét, különösen a fekete-tengeri szállítás összeomlása után.

A leginkább érintett tagállamok szempontjából nézve jelenleg a három legfontosabb kihívás a betakarítás befejezése, a termékek tárolása és jó áron történő értékesítése. Azon kell közösen dolgoznunk, hogy ezekre a nehézségekre gyors és hosszú távú megoldásokat találjunk. Bulgária helyzetét tovább nehezíti, hogy a tárolók tele vannak hazai napraforgóval, a piac ennek ellenére azonban a jóval olcsóbb ukrán terményt keresi– fűzte hozzá Nagy István.

A találkozón a két tárcavezető a klímaváltozással szembeni kihívásokról is megbeszélést folytatott. Nagy István kiemelte, hogy hazánk szemléletváltást hajtott végre, vagyis bő víz esetén nem elvezetjük, hanem betároljuk a csapadékot. Emellett kiemelt figyelmet fordítunk az öntözésfejlesztésre is, a vízzel ugyanis gazdálkodnunk kell. A miniszter a szélsőséges időjárással szembeni küzdelem kapcsán beszélt a magyar jégkármérséklő rendszerről is.

Az agrárminiszter még a nap folyamán Pozsonyban találkozik Jozef Bíreš, szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel, akivel szintén az ukrán gabona okozta nehézségekről és a megoldási javaslatokról tárgyal majd. (Agrárminisztérium)