Hétvégi prognózis: Köd is, napsütés is

Néhol még a hétvégén is készülni kell ónos esőre, kezdetben havazásra is, de komoly hideg nem várható. A ködös tájakon néhol csak 3 fokig melegszik a levegő, de többfelé napsütés és 10 fok feletti maximumhőmérséklet lesz a jellemző – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Pénteken többnyire erősen felhős, borult, egyes részeken párás lesz az idő, de délután nyugaton már elvékonyodik, szakadozottá válik a felhőzet. A késő délutáni óráktól az ország északkeleti megyéiben gyenge eső, az északi, északkeleti határvidék közelében ónos eső, illetve a magasabban fekvő helyeken havas eső, havazás is kialakulhat. A leghidegebb órákban általában mínusz 2 és plusz 4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de az átmenetileg derült tájakon mínusz 5 foknál hidegebb is lehet. Napközben jellemzően plusz 5 és 14 fok között alakulnak a csúcsértékek, de az északkeleti megyékben 5 fok alatt is maradhat a hőmérséklet.

Szombaton reggelig néhol ónos eső is kialakulhat. A délelőtti órákban főleg egy északnyugat-délkeleti sávban elszórtan fordulhat elő kisebb eső, délutántól már nem valószínű csapadék. Napközben az ország nagy részén hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Estétől viszont ismét sokfelé képződhet köd. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és plusz 4 fok között valószínű. A maximumok általában 7 és 14 fok között alakulnak, ezen belül délnyugaton lesznek a magasabb értékek. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a tartósabban felhős, párás részeken csak 3-6 fokig melegszik majd a levegő.

Vasárnapra virradóra sokfelé várható köd, de nagy része napközben feloszlik. Emellett délelőtt kevesebb, délután több helyen hosszabb-rövidebb napsütés is várható. Számottevő csapadék nem valószínű, de elvétve előfordulhat szitálás. Estétől ismét kialakulnak a ködfoltok. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a tartósabban ködös helyeken csupán 3-6 fokot mérhetnek – olvasható az előrejelzésben.