Hogyan alakul a hazai mezőgazdaság jövője? – PREGA Konferencia

A digitális megoldások már a vetéstől a betakarításig segítik a szántóföldi gazdálkodókat, de a kertészet és az állattenyésztés különböző szegmenseiben is nélkülözhetetlenek az adatalapú döntéstámogatási alkalmazások. A hely- és egyedspecifikus gazdálkodás meghatározó éves szakmai rendezvénye, a február 6-8. között megrendezésre kerülő PREGA Konferencia részletesen bemutatja a terület újdonságait, valamint átfogó helyzetképpel is szolgál.

A PREGA Konferencia szervezői és partnereik 2024. január 22-én, a pomázi Breier Farmon tartottak a precíziós gazdálkodás több szegmensét a gyakorlatban is bemutató sajtótájékoztatót. Az eseményen Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke hangsúlyozta, hogy a precíziós gazdálkodás a mezőgazdaság jelenének fontos része, valamint a jövőjének a kulcsa. Mint kiemelte, az utóbbi években jelentős fejlődés történt a precíziós gazdálkodás terén, különösen a szoftverek és a hardverek célirányos fejlesztéseiben. Egyre több a felhasználóbarát, mobilalkalmazáson keresztül kezelhető megoldás, amelyek segítenek a döntéshozatalban, a gazdálkodók pedig mindinkább nyitottabbak az új technológiákra, látva azok előnyeit és hatékonyságát. Egyre többen ismerik fel, hogy a hosszú távú fenntarthatóság és versenyképesség érdekében elengedhetetlen a digitális átalakulás.

A gazdaság szereplői közül talán a gazdálkodók szembesültek a leglátványosabban a környezeti, gazdasági és piaci viszonyok egyszerre történő változékonyságával és kiszámíthatatlanságával az elmúlt években – hívta fel a figyelmet Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Mint fogalmazott, a talpon maradáshoz épp ezért nagyfokú tudatosságra van szükség, egyre inkább felértékelődnek a megújulási képességek, az átgondolt és felelős vállalkozói döntések. A mezőgazdaságban egyszerre kell tekintettel lenni a termelési és gazdasági kérdésekre, a klímaváltozáshoz alkalmazkodásra és a fenntarthatósági szempontú szabályozásokra. Alkalmazkodási stratégiákat kell felvonultatni annak érdekében, hogy minden gazdálkodó lássa a lehetséges alternatívákat. Az adatalapú és a precíziós technológiák, valamint a digitalizáció vívmányainak használata minden olyan gazdálkodó számára elkerülhetetlen, aki olyan terményekkel, áruval kíván a nemzetközi piacon, a versenyben helytállni, amelyeknél az árakat külső, nem magyarországi piaci folyamatok alakítják.

A PREGA a mindennapokban is alkalmazható segítséget nyújt a gazdaságok, a vállalatok számára abban, hogyan érdemes elindulni vagy továbblépni ezen az úton. Feldman Zsolt elmondta: a mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatására összesen közel 98 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. A 2024 őszén meghirdetendő új felhívás előkészítése során figyelembe veszik majd az eddigi tapasztalatokat, a minisztérium figyelemmel lesz a folyamatosan változó ágazati igényekre és a technológia fejlődésére is. A KAP Stratégiai Terv alapján egy projekt továbbra is maximum 1 millió euró támogatásra lehet jogosult.

A digitalizáció nem cél, hanem megfelelő használat esetén hatékony eszköz lehet az eredményes gazdálkodáshoz. Az agrárium digitális világa most formálódik, a túlélés kulcseleme, hogy mennyi információ birtokában, hogyan alkalmazkodunk ehhez. A PREGA szervezői a mezőgazdasági szabályozási rendszert aktívan alakító szereplőket vonultatják fel a rendezvényen a hatósági oldaltól a piaci szolgáltatókon át a már termelői tapasztalatokkal bíró agrárvállalkozókig.

A PREGA szándéka megmutatni azt, hogy a hatékonyságra törekvő fejlesztések esetén – legyen szó akár a robotkormányzásnak köszönhető kényelmesebb munkavégzésről vagy a digitális döntéstámogató megoldásokról – elsőként a működés logikáját érdemes megismerni a nagy értékű beruházások előtt.

A PREGA arra kínál egyedi lehetőséget, hogy a jó kérdésekkel és nyitott gondolkodással érkező érdeklődők hasznos vitákon keresztül, felkészült szakértők segítségével találják meg a továbblépés számukra ideális irányait – mondta el Bolyki Bence, a konferenciát szervező Agroinform.hu ügyvezetője. A high-tech mezőgazdasági technológiák éves rendezvényén a talajtól a növényekre és állategyedekre szabott megoldásokon át az élelmiszeripari technológiákig terjednek a bemutatandó újdonságok. Három napon át több mint 100 előadás várja azokat a termelőket, akik mélyebben szeretnék megismerni a hazánkban és világ többi részén zajló technológiai fejlesztéseket. Külön figyelmet fordítanak az agrárstartupok bemutatkozására és az agráregyetemi hallgatók bevonására is.

A sajtótájékoztató helyszínén, a Breier Farmon a hagyomány és a csúcstechnológia ötvöződik mind a növénytermesztés, mind az állattartás és az élelmiszer-feldolgozás terén. A házigazda ifj. Breier László, a farm tulajdonosa elmondta, hogy családjuk célja egy olyan hagyományos, fenntartható tanya létrehozása volt, ahol a növénytermesztés és az állattartás folyamatosan ellenőrzött körülmények között zajlik, a lehető legtermészetközelibb feltételekkel.

A pomázi területet 2016-ban vásárolták, 200 hektáron gazdálkodnak, mintegy harmadán gyümölcsöt termesztenek, harmadán búzát, árpát, zabot, rozst, harmadán gyepgazdálkodást folytatnak. Magas minőségben előállított alapanyagaikat helyben dolgozzák fel, azokból prémium minőségű élelmiszereket gyártanak. Tejfeldolgozójukban az általuk előállított „szénatejet” dolgozzák fel, húsfeldolgozójukban hatvanféle hústerméket készítenek, gyümölcs- és zöldségfeldolgozójukban szörpök, lekvárok és savanyúságok készülnek. Küldetésüknek tartják, hogy minél több városi embernek mutassák be a fenntartható mezőgazdaságot.

A PREGA Konferenciáról:

Idén február 6-8. között rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb agrárkonferenciáját, a precíziós gazdálkodás és agrárinformatika újdonságait bemutató PREGA Konferencia és Kiállítást. A legmodernebb technológiák hazai keresztmetszetét kínáló nagyszabású, idén már háromnapossá bővült rendezvényre több mint 800 résztvevőt vár a főszervező Agroinform. A PREGA fővédnöke Dr. Nagy István agrárminiszter, kiemelt szakmai partnere a NAK.

A PREGA küldetése, hogy a rendezvény valamennyi résztvevője a napi gyakorlat szintjén értelmezhető tapasztalatot szerezhessen a legújabb agrotechnológiai módszerekről, illetve a kapcsolódó eszközökről. A hazai és nemzetközi jó példák bemutatásán túl az előadók és kiállítók konkrét alkalmazási tanácsokkal is ellátják az érdeklődőket. A digitális megoldások immár a vetéstől a betakarításig segítik a szántóföldi gazdálkodókat, de a kertészet vagy az állattenyésztés legkülönbözőbb szegmenseiben is nélkülözhetetlenné váltak az adatalapú döntéstámogatást nyújtó alkalmazások.

A konferencián külföldi szakértők is bemutatkoznak. Ricardo Arioli Silva, a Brazil Nemzeti Mezőgazdasági Szövetség bizottsági elnöke a latin-amerikai ország mezőgazdaságának fenntarthatóságáról tart előadást, Dr. Davide Cammarano, a dániai Aarhus University professzora a fenntarthatóság és a termésstabilitás harmonizálásának lehetőségeit mutatja be. Dr. João Valente, a hollandiai Wageningen University adjunktusa pedig a drónok és a mesterséges intelligencia új mezőgazdasági alkalmazásait ismerteti.

A PREGA Konferencia a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által akkreditált háromnapos rendezvény, melyen a szaktanácsadók 4-4-2, vagyis összesen 10 kreditpontot szerezhetnek.

További részletek: https://www.prega.hu/