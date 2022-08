Húsz európai topcsapat lakolhat a pénzügyi fair play megsértése miatt. Köztük a Barcelona, a PSG és a Juventus is

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) húsz európai topcsapat számláit vizsgálja, mivel a gyanú szerint a klubok megszegték a pénzügyi fair play (FFP) szabályait.

A The Times tudósítása szerint az UEFA arra készül, hogy a következő hónapban szankciókat jelent be tíz olyan klub ellen, amelyek a 2020-2021-es szezonig megszegték az FFP-szabályokat. A hírek szerint köztük van a Barcelona, a Paris Saint-Germain, a Juventus, az Inter Milan és a Roma is.

Úgy tudni, hogy az első elemzések húsz klub, köztük az Arsenal esetében is aggályokat vetettek fel a 2021-22-es évre vonatkozóan, bár ezek a klubok a végleges elszámolásaikat még nem nyújtották be az UEFA-nak, és a pénzügyi helyzetük még változhat.

Az UEFA egyelőre hivatalosan nem nyilatkozott az ügyben, de a lap forrásai szerint a szövetség tárgyalásokat fog kezdeményezni minden olyan klubbal, amelyről úgy véli, hogy érintett.

Példának okáért az Arsenal az elmúlt három évben a Premier League-ben az egyik legnagyobb veszteséget szenvedte el, összesen 213 millió fontot, ebből 127 millió fontot 2020-21-ben, és az átigazolásokra fordított nettó kiadásai is az egyik legmagasabbak közé tartoznak: elérik a 218 millió fontot, ami hasonló a Manchester United nettó kiadásaihoz.

Az UEFA szabályai három év alatt csak 30 millió eurós (kb. 25,4 millió font) veszteséget engednek meg, de a Coviddal kapcsolatos veszteségek és az olyan ágakra, mint a női és akadémiai futball, valamint az értékcsökkenésre fordított “egészséges” kiadások leírhatók ezzel szemben. A Premier League szabályai enyhébbek, hároméves szinten 105 millió font veszteséget engedélyeznek.

Az UEFA 2020-21-es FFP-határozatai várhatóan a PSG, a Marseille, az Inter Milan és a Roma számára kiosztott szankciókat eredményeznek majd a klubokkal kötött egyezségek részeként. Ezek a PSG és a Marseille esetében várhatóan pénzbírságok, az olasz páros esetében pedig pénzbüntetések és átigazolási korlátozások lesznek.

Úgy tudni, hogy a Barcelona és a Juventus eddig elutasította, hogy FFP-tárgyalásokba kezdjen az UEFA-val. Ők és a Real Madrid jogi lépésekre készülnek az UEFA ellen. Többek között azért is, hogy később létrehozhassanak egy különálló Európai Szuperligát.

Az idei szezon lesz az utolsó a jelenlegi FFP-szabályok szerint. Az UEFAefa 2023-tól új rendszert vezet be, amelynek értelmében a klubok egy naptári évben a bevételeik egy százalékát költhetik játékosok bérére, átigazolásokra és ügynöki díjakra.

Az európai irányító testület enyhíteni fog az új limiten – 2023-ra 90 százalékos, 2024-re 80 százalékos, 2025-től pedig 70 százalékos korlátot vezet be. Az UEFA azt tervezi, hogy a mostantól 2025-ig tartó átmenet során minden aggályra felhívja a klubok figyelmét, és a klubok pénzügyeit az év különböző pontjain ellenőrzik majd, amíg európai kupasorozatokban érdekeltek.