Idén több mint 5,6 millió adózónak készítette el a NAV az adóbevallását

Idén több mint 5,6 millió adózónak készítette el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az adóbevallását, 2010-ben 4,4 millióan még saját maguk kényszerültek intézni a bevallást – közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szerdán.

Már elérhetők a NAV eSZJA-oldalán az adóbevallási tervezetek, amelyek akár okostelefonról vagy tabletről is megtekinthetők.

Idén eddig 700 ezren léptek be az online felületre. Ők azzal is szembesülhettek, hogy az eSZJA idén még egyszerűbb és áttekinthetőbb lett. A legtöbbeknek nincs dolguk, hiszen a fizetési adataikból dolgozott a NAV. Ám ha a fizetésen kívül, például lakáskiadásból bevétele volt valakinek, vagy egyéb kedvezményre jogosult, azt be kell írni a tervezetbe – közölte a tárcavezető.

“A magyar adózóknak már nyolc esztendeje nem kell a személyijövedelemadó-bevallással bajlódniuk, helyettük a bevallás tervezetét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal készíti el, már söralátét sem kell. Korábban, ha valaki nem nyújtotta be az szja-bevallását, mulasztási bírsággal számolhatott” – mondta. Most akkor is érvényes az adóbevallása, ha rá sem néz: május 21-én automatikusan érvényessé válnak a bevallási tervezetek- írta Varga Mihály.