Így lett Erdély legnagyobb húsipari cége a Bertis

Üzleti filozófiám alapja az, hogy nem hibázhatunk a szakmánkban – vallja Berszány Tibor, aki a romániai rendszerváltás után 1992-ben indította el azt a családi vállalkozását, amely Bertis csoportként mára – kereskedelmi és turisztikai érdekeltségekkel gazdagodva -, Erdély legnagyobb húsipari cégévé nőtte ki magát.

„Az üzleti világban a jó partnerkapcsolatok kiépítése kulcsfontosságú a hosszú távú sikerhez. De amíg a jó kapcsolat kialakítása viszonylag egyszerű lehet, különösen ha valaki megfelelő szociális készségekkel rendelkezik, annak megtartása már sokkal több odafigyelést igényel. Amiben kulcsfontosságú az etika, a korrektség, a szavahihetőség, valamint a megbízhatóság, hogy a partnerek biztosak lehetnek abban, hogy számíthatnak ránk” – elemez Berszány Tibor. Aki a romániai rendszerváltás után 1992-ben indította a Bertis-t, amivel első körben a helyi szocialista húsipari vállalat termékeivel kezdett el kereskedni szülővárosa Sepsiszentgyörgy régiójában, Hargita megyében. Mindig nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy pontosan betartsa a megegyezett feltételeket: bármilyen nehezítő körülmény, vagy minőségi probléma adódott, felelősséget vállalva, megoldást nyújtva, mindig az előre meghatározott időpontban szállította a megrendelt árut.

Előnyben a házi receptúra

„Ez az értékrend, amelyre a vállalkozásomat építettem, napjainkig meghatározza a cég működését. A korrektség, a szavahihetőség és a megbízhatóság nem csak személyes alapelveim, hanem a vállalati kultúránk alappillére is. Minden új kollégát arra tanítok, hogy ezeket az értékeket tartsa szem előtt a mindennapi munkája során” – teszi hozzá a cégvezető, aki a szocializmus éveiben még édesapja műhelyében asztalosként dolgozott, majd a rendszerváltás utáni romániai élelmiszer és választékhiányt látva vágott bele az élelmiszer kereskedelembe. 2002-ben pedig a fogyasztói igényekre reagálva alapította meg a Bertikris-t, ami jó minőségű kézműves hústermékek gyártásával kezdte meg a piac meghódítását.

„Az 1989 utáni időszak Romániában jelentős kihívásokat hozott az élelmiszerpiacon. Kezdetben az ellátási hiány, majd a korlátozott termékválaszték miatt egyre nagyobb igény mutatkozott az új, minőségi termékek iránt. Amikor a partnereink részéről megfogalmazódott az igény a változatosabb és jobb minőségű árukra, arra törekedtünk, hogy ezeket mi magunk állítsuk elő. Ezen a ponton fordultunk vissza a hagyományainkhoz, és elővettük azokat a házi receptúrákat, amelyeket a nagyszüleinktől, otthonról hoztunk, miközben a kolbász, szalámi és más füstölt áruk elkészítésénél alkalmazott hagyományos technikákat a modern gyártási folyamatokkal ötvöztük.”

Ösztönös belső PR

„Abban az időben még nem ismertük a „munkáltatói márkaépítés” fogalmát, de ösztönösen odafigyeltünk arra, hogy a cégen belüli légkör pozitív legyen. Akkor még kevesen voltunk és minden alkalmazottat családtagnak tekintettük: együtt dolgoztunk, főztünk és ebédeltünk. Különösen fontos volt, hogy a munkatársaink jól érezzék magukat, hiszen tudtuk, ha valaki jó érzésekkel beszél a munkahelyéről, az másokat is vonz. A raktárunk a házam garázsában volt, a húsfeldolgozót a szomszéd épületben alakítottuk ki, én keltem mindig a legkorábban és feküdtem a legkésőbb. Mindenki jól érezte magát, mert megtalálta a számítását, tiszteltem, becsültem az embereket, akiket segítettem is, ha arra szükség volt. Mindezért könnyen kaptunk jó munkatársakat, de persze olykor csalódás is ért minket”- fejti ki Berszány Tibor.

Aki a kérdésre, hogy mi az a pont, amikor úgy érzi, hogy egy munkavállalótól meg kell válnia, azt mondja: a mai napig érvényes irányelv, hogy tévedni lehet, de véletlenül lopni és véletlenül hazudni nem lehet. Ez olyan, amit soha nem tud megbocsátani. Szavai szerint annak aki hibázik megpróbálnak segíteni, hogy ha képes rá, megtanulja azt, ami az elvárás. De az etikai problémát nem tudja tolerálni.

Berszány Tibor azt mondja, ahhoz, hogy a nulláról indulva, 2023-ban évi 90,5 millió euró konszolidált forgalmat elérő, 1370 fős cégcsoportot építsen fel, folyamatosan, autodidakta módon tanult és fejlesztette a tudását. Emellett pedig szerencsésnek tartja magát, hogy a cég stabilitása szempontjából kulcsfontosságú pénzügyi ismereteket már otthon megszerezte, mert édesanyja, aki egy bútoripari vállalat könyvelője volt, rendszeresen hazavitte a munkát és így már fiatalon elsajátíthatta a könyvelés és a pénzügyek alapjait.

Állandó fejlődésben

„Szerintem az is belejátszik a sikerbe, hogy soha nem akartam olyat, ami nem volt reális. Nem akarok hirtelen meggazdagodni, nem akarok senkit becsapni, mert azt az én etikám azt nem engedi meg. Ugyanakkor azt elvárom, hogy becsületes munkával, becsületes nyereséget érjünk el. Az is az alaptételem, hogy egy vezető maximum 5-6 embert tud megfelelően kontrollálni ezért képesnek kell lenni a feladatok delegálására. Ezért ha látom valakiben a tehetséget, megtanítjuk az adott feladatra, és ha bizonyít, vezetővé válhat, megkapva a hozzá tartozó felelősségi kört is. Az is az én filozófiám, és ezzel együtt a cég politikánk, hogy a vállalatot mindig fejlődésben kell tartani – sosem lehet megállni. Mert a cégnek is van egy életciklusa és ha eléri a csúcsot, és ott megáll, azután óhatatlanul elkezdődik a hanyatlás. Ezért mindig arra törekszem, hogy ne álljunk meg a csúcson, folyamatosan fejlődjünk és akár új területekre belépve, de soha ne elégedjünk meg azzal, ahol éppen tartunk. Ez pedig már 32 éve sikerül.”

Mindez úgy, hogy a cégcsoport a szerves fejlődés lépcsőfokait megjárva gyarapodott az újabb és újabb üzletágakkal.

„Gyergyószentmiklóson nyolc éve vettük át, a Benedek húsüzemet, amit átalakítottunk, és ma már a Bertis húsüzem mellett ott is nagyon jó minőségű terméket gyártunk. Több, mint tizenkét éve már pékséget is üzemeltetünk Sepsiszentgyörgyön. Ami onnan indult, hogy kifejezetten nagy 3-500 négyzetméteres üzleteket hoztunk létre – amiből már 13 működik – üzletünk, ahol a saját termékeink és a legkülönfélébb áruféleségek mellett pékárut és cukrászati termékeket is árultunk. De mivel sem a választékkal, sem a minőséggel nem voltunk maradéktalanul elégedettek, úgy döntöttünk, hogy ebbe is belevágunk. A vendéglátásba pedig úgy kerültünk, hogy egy jó ismerősöm felvetette az ötletet 2008-ban, érdemes lenne éttermet is nyitni. Mivel neki megvolt a szükséges szakértelme, elindítottunk egy kis gyorsétkezdét, a Big Mamát, Sepsiszentgyörgy központjában. Ennek a sikerét látva kezdtük el felépíteni a ma már 11 egységet magába foglaló vendéglátó portfoliónkat.”

A szerves fejlődés a turizmus másik területére, a szállodaiparba is elvezette a céget. Berszány Tibor eredetileg azért vásárolt meg egy gyönyörű, két hektáros területen fekvő régi panziót, hogy mellette egy 500 fős rendezvényhelyszínt hozzon létre, mivel Sepsiszentgyörgyön akkoriban nem volt nagyobb méretű eseményekre alkalmas helyszín. A nagy igények miatt hamarosan tovább bővülő rendezvényhelyszín mellett építették fel azt a Panorama Boutique Hotelt, amely mára a régió egyik meghatározó szálláshelyévé vált.

Székely Csemege és magyarországi piaclépés

„Az állandó tanulás része nálam a termékkínálat bővítése is. A húsüzemben van egy nagyon jó kollégám, aki technológus mérnök, és a legjobbak közé tartozik Romániában. A fejlesztéseket mindig vele közösen végezzük. Általában tőlem jön az igény, hogy milyen irányba szeretnék elmozdulni, és ezt gyakran az határozza meg, hogy nyitott szemmel járom a világot. Figyelem, mik a trendek, mit csinálnak mások, mi kapható, és mire van kereslet, ezeket az ötleteket pedig beépítem a fejlesztésekbe. Ahogy egyre inkább látszott a vegán, laktózmentes és gluténmentes trend, a tudatos, egészséges étkezés térhódítása, megfogalmazódott bennem az az igény, hogy legyenek E-mentes hústermékeink is. Így született meg az a Pista bá, E-mentes termékcsalád, amelyben a hagyományos kolbászok, szalámik után hamarosan megjelennek az E-mentes mangalica és szarvas szalámik is.

A három évvel ezelőtti magyarországi piacra lépés is komoly mérföldkőnek számit. Mondván, a Székely Csemege márkanév alatt forgalmazott termékeik a székely termékeket árusító budapesti delikátesz üzletek mellett ma már az Auchantól kezdve a Sparig a legnagyobb élelmiszerüzletek, hipermarketek többségében is elérhetők. Megteremtve a lehetőségét annak, hogy azok is megtalálják a hagyományos székely ízeket, akik Erdélyben járva már megszerették azt és azok is kedvet kapjanak egy székelyföldi utazásra, akiknek a gasztronómián keresztül vezet majd az útjuk Erdélybe.

