IHS Markit: növekedésre váltott az eurózóna gazdasága

A feldolgozóipari teljesítmény lendületes erősödésének köszönhetően növekedésre váltott az euróövezeti gazdasaság márcusban – közölte a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet beszerzésimenedzserek körében végzett felmérése alapján.

Márciusban az előzetesnél lényegesen erőteljesebb növekedést tükröző 53,2 pontot ért el a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok egyesítésével képzett kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) végleges értéke az euróövezetben. Az előzetes érték 52,5 pont volt. Februárban még az 50 pontos választóhatár alatt, 48,8 ponton állt az index értéke.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését tükrözi, az 50 pont alatti érték pedig teljesítményvesztést jelez.

A kompozit BMI összetevői közül a feldolgozóipari mutató lendületes teljesítménynövekedést jelzett márciusra, a szolgáltatóipari viszont még az 50 pontos határ alatt maradt, de jelentős javulást ért el a februárihoz képest.

A márciusi szolgáltatóipari BMI végleges értéke 49,6 pontra emelkedett a februári 45,7 pontról. Az előzetes érték 48,8 pont volt márciusra.

A feldolgozóipari BMI értékét már a múlt héten publikálta a Markit. A márciusi végleges érték 62,5 pontra emelkedett, ami a felmérések 24 éves történetében elért legmagasabb szint. A feldolgozóipari teljesítmény lendületes növekedéséhez a német és a holland BMI rekordértéke járult hozzá a legnagyobb mértékben, de az olasz is 252 havi, a francia pedig 246 havi csúcsot ért el.

A kompozit BMI esetében is Németország bizonyult a teljesítménynövekedés legerősebb motorjának, a német kompozit BMI 57,3 ponton 37 havi csúcsot ért el. Az írországi 54,5 pont, az olasz 51,9 pont, a spanyol pedig 50,1 pont lett, mind a három esetben nyolc havi csúcsot jelent.

“Az euróövezeti gazdasági aktivitás négy havi csökkenés után márciusban teljesítménynövekedésbe váltott, mégpedig az előzetes adatok alapján sejthetőnél jóval intenzívebb mértékben” – foglalta össze a felmérés megállapításait Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza.

A feldolgozóipar nagy lendülettel termel elsősorban a német gyáraknak köszönhetően, de még a szolgáltatóipar is kezd magához térni a súlyos válságból és már a stabilizálódás jeleit mutatja a gazdasági fellendülésbe vetett reményeknek köszönhetően – tette hozzá. Elmondta, hogy a gazdasági szereplők három éve a legbizakodóbbak forgalmuk növekedését illetően az elkövetkező hónapokban az oltások terítésének köszönhetően.

“A kereslet növekedésére már most közel három éve a legmagasabb teljesítetlen megrendelésállomány halmozódott fel, ami egyre több vállalatot késztet az alkalmazotti szám növelésére is. A munkaerőpiaci kondíciók javulása pedig a második negyedévben már a fogyasztói bizalom javulásában is visszaköszönhet.”

“A felmérés megállapítása szerint a gazdaság sokkal jobb állapotban vészelte át a legutóbbi korlátozásokat mint arra számítani lehetett. Ez elsősorban a feldolgozóiparnak volt köszönhető, de a távolságtartási követelmények és mobilitási korlátozások is kevésbé érintették hátrányosan a szolgáltatásokat mint az egy évvel ezelőtti, tavaszi korlátozások idején. A gazdaság ellenállóképessége nem csak arra utal, hogy a vállalatok és a fogyasztók bizalommal tekintenek a jövő elé, de arra is, hogy megtanultak együtt élni a járvány kockázatával is” – mondta Chris Williamson.