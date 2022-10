Indul a Magyar Államkincstár gyerekeknek szóló pályázata

A fiatalok pénzügyi tudatosságának erősítése érdekében hetedik alkalommal hirdeti meg Mesterecset pályázatát a Magyar Államkincstár. A pályázók hagyományos és digitális technikákkal is versenybe szállhatnak a díjakért, akár rajzzal, fotóval és kollázzsal is nevezhetnek. Idén a kincstári szolgáltatások és a megtakarítás a két téma – közölte a Kincstár.

Óvodások, általános- és középiskolások is jelentkezhetnek a Kincstár idei Mesterecset pályázatára. Hagyományos és digitális eszközökkel is indulhatnak a gyerekek, ahol korosztályonként díjazzák őket. A pályázaton a pénzügyi tudatosság témakörhöz kapcsolódóan két témában és különböző technikával mutathatják meg kreativitásukat a fiatalok: így rajz, festmény, fotó, vagy akár képregény, makett, digitális rajz és kollázs is készülhet.

A Kincstár a következő témakörökben várja az alkotni vágyó fiataloktól az alkotásokat:

„Családom és a Kincstár” – Hogyan vesz részt a Kincstár a családod életében? Járj utána!

„A megtakarítás a szupererőm” – Hogyan takarékoskodik egy szuperhős? Te mi mindent tennél, ha a megtakarítás lenne a szupererőd?

Mint írták, a Magyar Államkincstár fontos küldetésnek tartja a fiatalok pénzügyi kultúrájának és tudatosságának fejlesztését. A pályázat célja, hogy szórakoztató formában járuljon hozzá a Kincstár befektetési szolgáltatási tevékenységeinek megismeréséhez, valamint a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez. A beérkezett műveket szakmai zsűri értékeli és kategóriánként díjazzák őket. A legjobb alkotások 150 ezer forint értékű, a második 100 ezer forint értékű, míg a harmadik helyezett 50 ezer forint értékű műszaki cikkre váltható vásárlási utalványt kapnak.

A pályázatok a www.mesterecset-palyazat.hu honlapon nyújthatóak be 2022. december 31-ig a pályázati űrlap kitöltésével.

A nyertes pályaműveket a Kincstár a Facebook oldalán és az Instagramon is publikálja majd.