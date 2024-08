Indul az Azonnali Fizetési Rendszer 2.0

2024. szeptember 1-étől minden Magyarországon működő kereskedelmi banknak, amely rendelkezik mobilbanki alkalmazással, elérhetővé kell tennie az Azonnali Fizetési Rendszer 2.0 által előírt tranzakciós lehetőségeket. A tesztidőszak infrastruktúráját egyetlen hazai cég tudja biztosítani, amely elkötelezett abban, hogy az elsők között általa megálmodott grandiózus projektet hosszútávon a köz szolgálatába állítsa.

A qvik névre keresztelt, Azonnali Fizetési Rendszer 2.0 előírásai szerint QR-kódos vagy NFC adatbeviteli módokkal biztosítható a fizetési lehetőség a POS-terminálokon, illetve QR-kódos és deep linkes megoldással elérhető a virtuális térben is, például webshopos fizetéseknél.

„A 2014-es krími események idején a térségben felfüggesztették a bankkártyás szolgáltatásokat, ami rámutatott arra, hogy a pénzügyi rendszerek bizonyos esetekben korlátozhatóak. Ezért minden társadalom számára fontos lehet alternatív elektronikus fizetési megoldások kidolgozása a pénzforgalmi stabilitás és a monetáris szuverenitás érdekében” – magyarázza dr. Ibrahim Ádám az Ex Machina Kft. ügyvezető-tulajdonosa. „Magyarországon a jogalkotó a 2024. szeptember 1-jei dátumot tűzte ki az alternatív elektronikus fizetési láb bevezetésének határidejeként, amelyhez július 1-jétől egy csaknem két hónapos tesztidőszak kapcsolódik.”

Impozáns teljesítmény

Az Ex Machina Kft. mintegy 6 éve fejleszt elektronikus fizetési infrastruktúrát, a jogalkotó által kötelezővé tett Azonnali Fizetési Rendszer elfogadói oldalára biztosít megoldást.

„A céget 2016-ban, harmadéves joghallgató diákként indítottam 1 millió forintból, családi támogatással, majd a virtuális fizetőeszközök, mint például a Bitcoin elterjedése és a nemzetközi bankkártya-szolgáltatások szankciós politikában való feltűnése után, egyre inkább világossá vált számomra, hogy hamarosan elkerülhetetlen lesz egy új, szuverén elektronikus fizetési infrastruktúra kiépítése. Egy közösségnek – számos egyéb materiális és immateriális összetevő mellett – az egyik fontos kohéziós eszköze az értéket szimbolizáló fizetőeszköz. A poszthegemón világ fejlődési iránya pedig egyértelműen megköveteli a nemzeti alternatívát.” – hangsúlyozza dr. Ibrahim Ádám. “Ez egy szövevényes, többszörösen összetett, a társadalom mindenkori elvárásait, a korszellem aktuális igényeit, a jogot, a technológiát, egyes elemeiben az emberi pszichét, hovatovább olykor egyenesen a világrend változását érintő témakör, így a probléma megoldásának komplexitása is csábító kihívás volt.”

Dr. Ibrahim Ádám szerint: mindannyiunk közös érdeke, hogy legyen egy költséghatékony, alternatív fizetési infrastruktúrája a magyar társadalomnak. „Mindent erre a lapra feltéve kellett a fejlesztéseket irányba állítani. Minden egyes ponton az együttműködésre törekedtünk, akik közben önös érdekeik mentén igyekeztek eltéríteni a projektet, azok lemorzsolódtak.”

Jótékonysági próbaidőszak

A július 1-én indult banki tesztidőszakra a társaság teljes körű ún. sub-aggregátori háttér-infrastruktúrát és két, azonnalifizetés-elfogadásra alkalmas frontoldali eszközt biztosít térítésmentesen a bankok számára, a köz szolgálatában. Egy modern POS-terminált, amely abban különbözik más hasonló eszközöktől, hogy kezelni tudja az NFC-s azonnali fizetést és szimultán a kártyás tranzakciókat is. Ilyen all-in-one eszközzel jelenleg más cég nem rendelkezik az országban.

Az Ex Machina Kft. egy virtuális POS-terminált is biztosít, amelyhez webshopot is fejlesztett a bankok számára. Ebben 12 közhasznú tevékenységet végző alapítvány vagy egyesület közül választhatnak a banki tesztelők, akik a QR-kódot beolvasva, minden egyes tranzakcióval ezer forintot juttatnak a kiválasztott szervezetnek, köztük például a Bátor Tábornak vagy az minden társadalom számára fontos lehet alternatív elektronikus fizetési megoldások kidolgozása a pénzforgalmi stabilitás és a monetáris szuverenitás érdekében. A Szegedi Koraszülöttmentő Alapítvány például a mentőautójában szeretne motort cserélni, a társaság ehhez fog majd hozzájárulni.

„A donációk összegét – a Bankszövetség kérése alapján – a teszt végén vissza kell utalnunk a bankoknak, de cégünk úgy döntött, hogy saját költségvetéséből fogja a pénzt eljuttatni a szervezeteknek. A banki tesztelők utalásaival egyrészt tesztelésre kerül a mobilbanki alkalmazások működése, illetve mi magunk is teszteljük az évek alatt tekintélyes méretűre nőtt infrastruktúránkat, többek között a csalásmegelőző rendszert, az elszámolóművet vagy éppen a tranzakciófeldolgozás sebességét.” – hangsúlyozta dr. Ibrahim Ádám.

Az Ex Machina Kft. infrastruktúráját igénybe vevő bankok listája:

OTP Bank Nyrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

Unicreditbank Hungary Zrt.

Erste Bank Hungary Zrt.

CIB Bank Zrt.

Gránit Bank Zrt.

K&H Bank Zrt.

MagNet Magyar közösségi Bank Zrt.

Bank of China Zrt.

Wise Europe SA

Oberbank AG

MBH Bank Nyrt.

MBH Duna Bank Zrt.