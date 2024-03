Ingatlanos tanácsok: hogyan lakoltassuk ki a volt bérlőt?

Ki az az önkényes lakásfoglaló? Mit jelent a kilakoltatási moratórium? Ezzel kapcsolatban nyújt jogi tanácsokat a téma két tapasztalt szakjogásza az Ingatlanos Péntek podcast epizódjában.

Önkényes lakásfoglalónak nemcsak az minősül, aki az üresen álló ingatlanba önkényesen, mindenféle jogcím nélkül beköltözik, hanem olyan is, akinek ugyan volt az ingatlan

használatára korábban jogcíme, de az megszűnt és az ingatlanból nem költözött ki. Az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránt az ingatlan fekvése szerinti járásbíróságon

tudunk nemperes eljárást kezdeményezni. Az eljárás igen gyors, ugyanis amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, úgy a bíróság a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül végzéssel dönt, amellyel szemben 3 munkanapon belül lehet fellebbezéssel élni. Az önkényesen elfoglalt lakás kiürítést elrendelő jogerős végzést a bíróság haladéktalanul megküldi a végrehajtó felé, aki 3 munkanapon belül kell foganatosítsa a lakás kiürítését, melyről értesíti a rendőri szerveket és amennyiben kiskorú is lakik a lakásban, úgy az illetékes gyámhatóságot is.

Fontos tudnunk, hogy a kilakoltatási moratórium ideje alatt, amely során a végrehajtó november 15. és április 30. napja között magánszemély esetében nem intézkedhet a lakóingatlanból történő kilakoltatás iránt, nem vonatkozik az önkényes lakásfoglalókra, azaz az önkényes lakásfoglalók kiköltöztethetőek a kilakoltatási moratórium ideje alatt is. Kivételt képez ez alól amikor az önkényes lakásfoglaló olyan személy, aki határozott idejű bérleti szerződést kötött és annak lejártával az ingatlanból nem költözött ki. Az ő esetükben tehát a végrehajtó a kilakoltatás iránt szintén nem intézkedhet a moratórium ideje alatt. Az önkényesen elfoglalt lakás kiürítése iránti nemperes eljárást kell alkalmazni a fizető- vendéglátás keretében használatba adott és más kereskedelmi szálláshely (szálloda, turistaház stb.) kiürítésére is.

Ingatlanos Péntek/dr. Réder Ügyvédi Iroda

dr. Réder Erika ingatlanforgalmi szakjogász /dr. Pokó Diána stratégiai és fejlesztési igazgató

www.rederugyved.hu