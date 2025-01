„Iskolában az erdő” – ősszel is!

A NYÍRERDŐ Zrt. Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola foglalkozásain és rendezvényein 2024-ben több mint 13400-an vettek részt, az alapítás óta ez a legmagasabb éves létszám.

Köszönhető ez annak is, hogy a jól bevált, visszajáró óvodás- és iskolás csoportok foglalkozásain, jeles napokra szervezett nagy rendezvényeken kívül az Országos Erdészeti Egyesület által meghirdetett „Erdei Iránytű” és az „Iskolában az Erdő” programok iránt is nagy volt az érdeklődés. Utóbbira tavasszal és ősszel is lehetett regisztrálni.

– Olyan hátrányos helyzetű térségek iskoláiba mentünk 3-3 tanórát tartani, ahonnan másképp nem tudtak volna a gyerekek eljutni hozzánk. Az őszi időszakra azok jelentkezhettek, akiknél még nem jártunk tavasszal – ismertette Petrilláné Bartha Enikő, a Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola vezetője.

Már az őszi szünet előtt felkerestünk néhány iskolát, de a java novemberre jutott, és végül december első hetében fejeztük be a látogatásokat. Négy nyíregyházi intézményen kívül a Bodrogközben és a Zemplénben is jártunk. Sátoraljaújhelytől Tiszaeszlárig, Tolcsvától Tiszatelekig, 14 iskolában 961 tanulónak és az őket kísérő 62 tanárnak mutattuk be az erdészek munkáját, az erdei életközösség összefüggéseit.

Az alsó tagozatosok között azért népszerű a foglalkozásunk, mert 1-2. osztályban nincs környezetismeret tantárgy, így hiánypótló ez az interaktív bemutató. Az 5-6. osztályban pedig azért nagy az érdeklődés, mert ott tananyag az erdő. Zömében 3-6. osztályosok vettek részt az órákon, de néhány 7-8. osztály is jelen volt, főleg ott, ahol a kis gyermeklétszám miatt össze kellett vonni a csoportokat.

Olyan falusi iskolában is jártunk, ahol a társintézményből iskolabusszal hoztak át osztályt, hogy meglegyen a létszám. Ezzel szemben a nagyobb iskolákban a párhuzamos osztályok közül alig tudták eldönteni, hogy melyik legyen a kedvezményezett, és ha tehették volna, több napra is meghívnak. Mindenhol várakozással és örömmel fogadtak, nagyon értékelték a foglalkozásokon kívül az általunk vitt ajándékcsomagot is. Visszavárnak minket, több intézménnyel továbbra is tartjuk a kapcsolatot, így a január 15-én indult újabb regisztráció során pályáztak a most már ismerős iskolák is – mondta Petrilláné Bartha Enikő.