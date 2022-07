Járattörlések. Félmillió utas kapott vissza pénzt az EU-nak köszönhetően

Több mint 500 ezer utazási utalvány tulajdonosa kapott pénzvisszatérítést a koronavírus-járvány miatti járattörlések kapcsán az Európai Bizottság és a fogyasztóvédelmi hatóságok munkájának köszönhetően.

Az elmúlt hetekben 16 nagy európai légitársaság erősítette meg az Európai Bizottság és a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok felé, hogy több mint 500 ezer utazási utalványt térítettek vissza az érintett fogyasztóknak. Olyan utalványokról van szó, amelyeket a légitársaságok a koronavírus-világjárvány miatti járattörlések kárvallottjainak a jegyár visszatérítése helyett utaltak ki. Ez az eredmény annak köszönhető, hogy a Bizottság és a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat tavaly intenzív párbeszédet folytatott a légitársaságokkal a világjárvány korai szakaszában történt tömeges és példa nélküli járattörlések következményeinek kezelése érdekében.

A légitársaságok arról számolnak be az általuk vállalt kötelezettségek teljesítéséről készített jelentéseikben, hogy a visszatérítések terén fennálló lemaradásuk túlnyomó részét ledolgozták, és lépéseket tettek azért, hogy honlapjukon, e-mailjeikben és más kommunikációs csatornáikon jobban tájékoztassák a fogyasztókat a járattörlés esetén őket megillető jogokról. A légitársaságok emellett több mint 2,5 millió olyan ügyféllel is felvették a kapcsolatot, akik a járatuk törlésekor a jegyár visszatérítése helyett utalványt kaptak, ezt azonban azóta sem használták fel. Közülük több mint 500 ezren döntöttek úgy, hogy utalványukat pénzre váltják.

A jelenlegi helyzetben, amikor is sok a járatkésés és járattörlés, továbbra is fontos és szükséges, hogy a légitársaságok teljesítsék a világjárvány alatt vállalt kötelezettségeiket. A Bizottság ezért továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni a helyzetet annak érdekében, hogy érvényt szerezzen a fogyasztók és az utasok jogainak.