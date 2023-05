Jobbra át, balra át, MNB-kamatvágás indul!

A Magyar Nemzeti Bank ma délután bejelentette, hogy 100 bázisponttal csökkenti az egynapos betéti tender kamatszintjét (effektív kamat), illetve az egynapos fedezett hitel kamatát. A döntés megfelelt az előzetes várakozásoknak.

Továbbra is közellenség az infláció

A közleményben kiemelték, hogy az elmúlt időszakban külső és belső tényezők következtében tartósan és jelentős mértékben javult a hazai pénzügyi piacok stabilitása. A fejlett országok közelmúltbeli bankrendszeri problémáinak nem voltak globális tovagyűrűző hatásai. A feltörekvő piacok befektetői megítélése általánosan erősödött. Az európai energiaválság kockázata csökkent, miközben Magyarország folyó fizetési mérlegének egyenlege nagymértékű és trendszerű javulást mutat. A hazai bankrendszer tőke- és likviditási helyzete stabil. Matolcsy György a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón aláhúzta, hogy továbbra is közellenség az infláció, és a jegybank mindent megtesz ellene. Továbbra is szigorú és következetes monetáris politikát folytatnak, nincs még szó, és hosszú ideig nem lesz még szó az alapkamat csökkentéséről. A jegybankelnök úgy látja, hogy a fiskális politika konszolidálódik, így összhangba kerülhet a monetáris politikával.

Miért magas a hazai infláció?

Ezt követően azt kezdte boncolgatni, hogy miért magasabb Magyarországon, mint a régió egyéb országaiban. Több magyarspecifikus okot is talált, egyrészt a 2021-es költségvetés magas deficitét, másrészt az élelmiszer-ársapkákat említette meg, mely rövid távon segített az infláció elleni küzdelemben, de hosszú távon emeli azt. Ezért ismét arra kérte a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül vezesse ki az árszabályozást. A beszéde végén leszögezte, hogy sem a 24 százalékos, sem a 14 százalékos, sem az egyszámjegyű infláció nem fogadható el hosszú távon (a jegybank hivatalos inflációs célja 3 százalék, 1-1 százalékos toleranciasávval).

Tetőzik, de még mindig magas

Áprilisban 24 százalékos volt az éves bázison számított infláció, az élelmiszerek 37,9 százalékkal, a háztartási energia 41,8 százalékkal, a tartós fogyasztási cikkek 9,3 százalékkal, míg a szolgáltatások 14,1 százalékkal drágultak. A maginfláció továbbra is rendkívül magas, 24,8 százalékos, itt csak 0,9 százalékos volt a csökkenés a tetőtől, míg a headline inflációban 1,7 százalékos. Mindenesetre a tetőzés jelei már látszanak, ez mindenképpen jó hír, de várhatóan nem lesz zökkenőmentes a Kormány által kitűzött cél elérése, mely szerint az év végére egyszámjegyű legyen az infláció.

A Fed szünetet tarthat, az EKB még emelni fog

Két napon belül tart kamatdöntő ülést a Federal Reserve és az Európai Központi Bank június 14-én és 15-én. A Fed esetében szinte biztosra vehető, hogy hosszú idő után szünetet tartanak a kamatemelési ciklusban, de a döntéshozók nem győzik hangsúlyozni, hogy ez nem a ciklus végét jelenti, csupán szeretnének meggyőződni az eddigi kamatemelések reálgazdasági hatásairól. Továbbra is jelentős ellentmondás látható a határidős kamatárazások és a jegybankári nyilatkozatok között, előbbi az év végéig 50 bázispontos kamatvágással számol, míg a Fed részéről többször leszögezték, hogy várhatóan nem lesz lehetőség csökkentésre. Sőt, adott esetben, amennyiben az inflációs folyamatok szükségesség teszik, további kamatemelés jöhet. Az Európai Központi Bank esetében egyszerűbb a helyzet, az eurózónában várhatóan még 2, egyenként 25 bázispontos kamatemelés jöhet az idei évben a határidős kamatárazások alapján. Ez összecseng a jegybankári nyilatkozatokkal is, továbbra is túl magas a mögöttes infláció, ezért még szükséges a kamatemelési ciklus folytatása.

Fontos szint közelében az euró-dollár árfolyama

A pirossal jelzett 30 napos mozgóátlag megtartotta a jegyzést a tegnapi negatív korrekció során, majd ma ismét felfelé vette az irányt. Amennyiben a 377,20-as szint szignifikánsan áttörésre kerül, folytatódhat az emelkedés, elsőként a 380-as szintet, majd a 382,50-nél húzódó ellenállást érheti el. Utóbbi a 61,8 százalékos Fibo-szint, illetve a tavaly október óta (ekkor jelentette be az MNB a rendkívüli, nagymértékű kamatemelést) húzódó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala, mely kiemelt fontossággal bír a további mozgás szempontjából.